De plus en plus de personnes accros aux sexe veulent se faire soigner

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Il y a une nette augmentation depuis une dizaine d'années de personnes dépendantes au sexe demandant à se faire soigner, selon le Dr Ahmed Ben Hassouna, du service de médecine des addictions au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) IMAGO

ATS

Les points forts du jour

GRISONS: La série d'événements prévus pour le 500e anniversaire de l'Etat libre des Grisons débute samedi à Ilanz (GR). Au programme figurent un marché historique, des représentations culturelles, un cortège et un spectacle en plein air. En 1524, trois ligues régionales, la Ligue grise, la Ligue des Dix-Juridictions et la Ligue de la Maison-Dieu, ont formé l'État libre des Trois-Ligues. La signature d'un pacte fédéral à Ilanz a donné naissance à un précurseur de l'actuel canton des Grisons.

FOOTBALL: La Ligue des champions de football trouve l'épilogue de la saison samedi soir à Wembley, au Royaume-Uni. La finale opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund. Les Espagnols visent un 15e sacre dans une compétition que les Allemands espèrent remporter pour la deuxième fois.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 1er juin, c'est aujourd'hui la journée mondiale des parents. Cette journée mondiale rend hommage au dévouement des parents, à leur engagement et leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/parents-day

Vu dans la presse

UKRAINE: Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) cherche des bénévoles pour sa conférence pour la paix en Ukraine, prévue les 15 et 16 juin au Bürgenstock (NW), l'un des événements les plus sensibles jamais organisés en Suisse, rapportent samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Après avoir écrit à ses employés à Berne et à ceux du Secrétariat d'Etat à l'économie, il a trouvé 120 agents de liaison, qui devront accompagner les délégations étrangères pendant toute la durée de leur séjour en Suisse et les soutenir dans toutes les questions possibles.

PROCHE-ORIENT: Les commissions de politique extérieure du Parlement fédéral vont se prononcer les 13 et 20 juin sur les fonds suisses destinés à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), indiquent leurs présidents, le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD) et le conseiller aux Etats Marco Chiesa (UDC/TI), dans la Neue Zürcher Zeitung de samedi. Le Conseil fédéral propose de ne verser que la moitié de sa contribution de 2023, soit dix millions de francs. Il n'est pas certain que la proposition du gouvernement passe, estime le journal, qui souligne que le Parlement s'est montré à plusieurs reprises très critique envers l'organisation. L'UNRWA est dans la tourmente depuis les accusations d'Israël visant l'agence et certains de ses employés, accusés de soutien direct au Hamas lors des attaques sanglantes du 7 octobre.

RESPONSABILITÉ: Plus de 150 personnalités, représentant un très large spectre politique, ainsi que près de 80 représentants de PME ont signé un appel pour des multinationales responsables, rapportent samedi la Tribune de Genève, 24 Heures, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Leur appel va plus loin que l'initiative populaire du même nom, qui a échoué de justesse en 2022. Les signataires exigent des entreprises un meilleur respect des droits des humains et de la protection de l'environnement tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Une nouvelle initiative sur la responsabilité des entreprises doit voir le jour. La première initiative avait remporté l'approbation de 50,7% des votants, mais avait été rejetée par la majorité des cantons.

FAUNE: Une analyse génétique de crottes de loups, menée entre 2017 et 2022 en Suisse par la fondation Kora, montre que les grands canidés du pays se nourrissent en très grande majorité d'animaux sauvages, qui représentent 83% de leur régime alimentaire, indiquent Le Temps, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Dans le détail, 74% des proies mangées par canis lupus sont des cerfs, des chamois et des chevreuils, alors que les moutons ne comptent que pour 11% des proies mangées, les bovins pour 3% et les chèvres pour environ 2%. Les loups se nourrissent aussi de sangliers (environ 2%), de renards (3%), de lièvres (1%), de marmottes (1%) et de bouquetins (1%). L'étude révèle aussi que le régime alimentaire des loups peut varier de façon notable d'une région à l'autre.

ADDICTION: Il y a une nette augmentation depuis une dizaine d'années de personnes dépendantes au sexe demandant à se faire soigner, relève dans l'édition de samedi du journal 24 Heures le Dr Ahmed Ben Hassouna, du service de médecine des addictions au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Les profils évoluent aussi, ajoute le spécialiste. «Alors que la plupart des cas concernaient la pornographie et la masturbation compulsive, nous rencontrons aujourd'hui de plus en plus de personnes dépendantes au 'chemsex'», une pratique combinant le sexe et la prise de drogue.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès du philosophe français Michel Serres ("Hermès», «Les cinq sens», «Eléments d'histoire des sciences"). Il était né le 1er septembre 1930.

- Il y a 10 ans (2014): les Rolling Stones se produisent au stade du Letzigrund à Zurich. Il s'agit de leur dernier concert en Suisse.

- Il y a 15 ans (2009): un avion d'Air France reliant Rio de Janeiro à Paris s'écrase dans l'océan Atlantique, faisant 228 morts.

- Il y a 30 ans (1994): le Tribunal fédéral rend un arrêt de principe interdisant de téléphoner en conduisant si le conducteur doit tenir l'appareil à la main ou le coincer entre les épaules et la joue.

- Il y a 65 ans (1959): naissance du musicien britannique Alan Wilder, membre du groupe Depeche Mode.

- Il y a 65 ans (1959): mort de l'écrivain britannique Sax Rohmer, auteur de romans policiers et ésotérique et créateur du personnage du Dr Fu Manchu. Il était né le 15 février 1883.

Le dicton du jour

«Pluie de Saint-Révérien, belles avoines, maigre foin».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! Invalid date

bas, ats