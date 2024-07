«FLiRT»: la Suisse est confrontée à une nouvelle vague de Covid-19

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Deux nouveaux variants d'Omicron appelés «FLiRT» «échappent à l'immunité que nous avons acquise avec la vaccination et les infections antérieures» (illustration). IMAGO/YAY Images

ATS

Les points forts du jour

LOISIRS: La Suisse romande accueille samedi deux grands événements. La Pride se tiendra à Martigny (VS). Avec son slogan «Soi-même, partout!», elle se veut un événement pour tous, personnes LGBTIQ+ ou non. La dernière édition s'est tenue à Genève. La ville du bout du lac va, elle, vibrer au son de la Lake Parade samedi et dimanche. L'édition 2023 avait attiré 150'000 personnes.

FOOTBALL: Six jours seulement après la finale de l'Euro, la Super League de football reprend déjà ses droits samedi en Suisse. Trois matches auront lieu ce soir, avec Yverdon – Zurich et Lugano – Grasshopper dès 18h00, suivis de Winterthour – Saint-Gall dès 20h30. Les trois autres rencontres se disputeront dimanche.

Vu dans la presse

CONSEIL FEDERAL: Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale pour soupçon de violation du secret de fonction concernant la répartition des départements du Conseil fédéral en décembre, rapporte samedi la Schweiz am Wochenende. L'enquête vise à déterminer quand et quel conseiller fédéral a informé quel collaborateur de l'issue de la répartition des départements. Interrogé par le journal, un cadre de l'administration fédérale part du principe que la répartition ne s'est pas déroulée à la satisfaction de tous les ministres et que l'enquête pénale montre à quel point l'esprit d'équipe est peu répandu au sein du gouvernement.

CORONAVIRUS: La Suisse est confrontée à une nouvelle vague de Covid-19, alertent samedi Le Temps, 24 Heures et la Tribune de Genève, reprenant une information de la NZZ de jeudi. En cause, deux nouveaux variants d'Omicron appelés «FLiRT». «Ils échappent à l'immunité que nous avons acquise avec la vaccination et les infections antérieures», explique dans Le Temps le directeur de l'Institut de santé globale de Genève, l'épidémiologiste Antoine Flahault. Mais «les variants en circulation ne présentent pas une évolution plus grave de la maladie que les variants Omicron précédents. Le nombre total de cas reste faible et le nombre d'hospitalisations très faible», rassure le porte-parole à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Simon Ming dans 24 Heures et la Tribune de Genève.

PAUVRETÉ: Le chiffre d'affaires des épiceries Caritas en Suisse s'est maintenu au premier semestre 2024 au niveau record de l'année précédente, constate samedi le Blick. Quatre mille personnes se rendent chaque jour dans les magasins proposant des produits à des prix réduits. Une amélioration de la situation n'est pas en vue, déclare dans le journal le responsable des marchés pour Caritas, Thomas Künzler. Selon lui, les personnes se rendant dans les épiceries Caritas sont de plus en plus des travailleurs, qui, malgré leur emploi, sont touchés par la pauvreté. Il pointe l'inflation. «Les prix des denrées alimentaires de base restent très élevés».

HORLOGERIE: Le groupe horloger biennois Swatch a supprimé des emplois, contrairement à ce qu'il a indiqué lundi en annonçant une chute des ventes durant les six premiers mois de 2024, affirme samedi la Neue Zürcher Zeitung. Selon le journal, 1000 postes ont été biffés depuis décembre. Ce nombre prend en compte les 800 employés temporaires auxquels l'entreprise a renoncé. A la fin 2023, Swatch Group comptait déjà 2000 emplois de moins qu'il y a dix ans. Le chiffre d'affaires était encore supérieur d'un milliard de francs en 2014.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 50 ans (1974): invasion turque de Chypre en réaction au coup d'Etat qui a renversé l'archevêque Makarios.

- Il y a 75 ans (1949): la Syrie, dernier belligérant dans la guerre israélo-arabe de 1948, signe un armistice avec Israël.

- Il y a 80 ans (1944): échec de la tentative d'attentat à la bombe du groupe de résistance dirigé par Claus Schenk Graf von Stauffenberg contre Adolf Hitler ("Opération Walkyrie"). Stauffenberg sera exécuté le lendemain à Berlin.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de la journaliste et manager suisse Beatrice Tschanz. Elle était la cheffe de la communication de Swissair lors du crash d'Halifax en 1998.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du navigateur et écrivain français Olivier de Kersauson.

- Il y a 220 ans (1804): naissance du zoologue britannique Richard Owen, qui a inventé le terme «dinosauria» lors de ses recherches sur des fossiles de reptiles trouvés au Royaume-Uni. Il est considéré comme le deuxième naturaliste le plus important de l'ère victorienne après Charles Darwin.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Marguerite, forte pluie est maudite».

ro, ats