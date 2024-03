Des primes maladie liées au salaire? L'idée séduit les Suisses

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Pas moins de 57 % des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d'une prime liée au revenu, indique le Blick, qui a réalisé le sondage en collaboration avec l'institut Sotomo (image d'illustration). sda

ATS

Les points forts du jour

HOCKEY SUR GLACE: Les deux derniers quarts de finale des play-off de National League rendent leur verdict samedi soir (20h) avec deux actes VII. A Lausanne, une victoire du LHC contre Davos permettrait aux hockeyeurs vaudois de rallier le dernier carré pour la deuxième fois depuis leur retour dans l'élite en 2013. Dans l'autre série, Zoug est en position favorable mais doit se méfier des Ours bernois, vainqueurs 3-0 lors du match no 6.

CURLING: Plus de 30 ans après son dernier sacre mondial, l'équipe de Suisse masculine a l'occasion de mettre fin à cette disette. Benoît Schwarz, Pablo Lachat, Sven Michel et Yannick Schwaller, du CC3C Genève, feront partie des favoris au championnat du monde qui démarre samedi à Schaffhouse. Ils lanceront leurs premières pierres face aux Etats-Unis à 14h.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 30 mars, c'est la Journée internationale du zéro déchet. Les ménages, les petites entreprises et les prestataires de services publics génèrent chaque année entre 2,1 et 2,3 milliards de déchets municipaux solides, rappelle l'ONU. Les pratiques de production et de consommation non durables de l'humanité conduisent la planète à la destruction. L'humanité doit agir de toute urgence pour résoudre la crise des déchets.

Vu dans la presse

METEO: Le «Simplon», un bateau historique de la CGN amarré à Cully (VD), se retrouve dans une situation critique en raison de la tempête de vaudaire sur le lac Léman. Le ponton qui le retient pourrait céder à tout moment, selon la RTS. Des opérations de pompage ont été lancées vendredi soir pour évacuer l'eau à la suite de plusieurs infiltrations. Vers 3h00, la situation était sous contrôle, selon la directrice marketing de la CGN, Caroline Dayen, citée par le 24 Heures. Une évacuation a été évoquée pour samedi matin entre 06h00 et midi.

SANTE: Les Suisses souhaitent que la prime d'assurance-maladie soit liée au salaire, selon un sondage. Pas moins de 57 % des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d'une prime liée au revenu, indique le Blick, qui a réalisé le sondage en collaboration avec l'institut Sotomo. L'idée a été bien accueillie par tous les partis. Et 66% des plus de 6000 votants interrogés ont en outre indiqué que les familles devraient être soulagées de toute urgence en matière de primes – avant même un logement moins cher et des impôts plus bas. De l'avis des personnes interrogées, les familles sont financièrement moins bien loties que les retraités.

CRIMINALITE: Une des victimes vaudoises des agressions survenues lors de rencontres homosexuelles en Suisse et dans des pays voisins est décédée, a appris le 24 Heures. Il s'agit de l'agression la plus grave. Le Ministère public vaudois et la police cantonale vaudoise confirment le décès, mais ne donnent aucune autre indication. Entre 2021 et 2023, 17 cas (11 en Suisse, 6 en Autriche et en Allemagne), présentant un mode opératoire similaire, avaient été recensés. A chaque fois, l'affaire démarrait par une prise de contact sur un site de rencontre spécialisé avant que les victimes ne soient droguées au GBL, un «précurseur» du GHB, puis détroussées, voire agressées lors d'une rencontre.

JUSTICE: Des procédures juridiques en Russie ont rendu la société zurichoise Galika incapable d'agir. La justice russe a ainsi résolu un problème pour la Suisse, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media. Le Ministère public de la Confédération enquêterait sur des soupçons d'infractions multiples à la loi sur le contrôle des biens. Et le tribunal de district d'Uster (ZH) aurait ordonné la dissolution de l'entreprise, plus grande exportatrice de machines-outils suisses vers la Russie. Mais la procédure pénale suisse est anecdotique pour le fondateur de l'entreprise, car il est assigné à résidence à Moscou depuis 2022. La justice russe l'accuse de délits fiscaux et de corruption.

AGRICULTURE: Les taureaux reproducteurs sont peu à peu délaissés au profit de l'insémination artificielle (IA) dans les campagnes suisses. Il y a désormais neuf fois plus d'IA que de saillies naturelles dans les exploitations laitières, selon Swissherdbook, la plus grande fédération suisse d'élevage, citée par Le Temps. Quant au nombre de veaux laitiers mâles, destinés à la monte, on en compte deux fois moins qu'il y a 20 ans. La paillette, un conditionnement à semences en forme de paille, apporte plus de sécurité, l'utilisation de taureaux pouvant être dangereuse pour les vaches et les employés. Et elle permet d'augmenter la variabilité génétique du troupeau.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Le tribunal de district de Zurich déclare quatre employés de la banque russe Gazprombank Suisse (GPBS) coupables de manque de diligence dans leurs opérations financières. Ils auraient manqué à leur devoir de diligence dans la gestion des comptes d'un proche du président russe Vladimir Poutine.

- Il y a un an (2023): La Turquie approuve l'adhésion de la Finlande à l'OTAN.

- Il y a un an (2023): Un grand jury new-yorkais vote en faveur de l'inculpation de l'ancien président américain Donald Trump dans le cadre d'une affaire de pots-de-vin versés à une actrice pornographique. Jamais auparavant dans l'histoire des Etats-Unis, un ex-président n'avait été inculpé pour un délit.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'éditeur suisse Michael Ringier.

- Il y a 85 ans (1939): Décs de Richard Steiff, neveu du fabricant de jouets Margarete Steiff et inventeur de l'ours en peluche.

Le dicton du jour

«Souvent, la Saint-Amédée, Est de mars la plus belle journée»

ro, ats