La ministre suisse des sports Viola Amherd va présenter au Conseil fédéral dans les semaines à venir une lettre à l'intention du Comité international olympique (CIO), dans laquelle elle confirme que la Confédération s'engage pour l'organisation des jeux Olympiques (JO) d'hiver 2038 (archives). sda

Les points forts du jour

PARTIS: Le Centre réunit samedi ses délégués à Wettingen (AG) pour adopter son mot d'ordre sur la réforme du 2e pilier, soumise en votation le 22 septembre. Il doit également se prononcer sur le financement uniforme des prestations de santé (EFAS), au programme des votations du 26 novembre. Une discussion est en outre prévue sur la politique de santé et sur la recherche de solutions pour surmonter les blocages dans ce domaine.

PATRIMOINE: Les 31e journées européennes du patrimoine se déroulent samedi et dimanche en Suisse. Elles sont consacrées cette année aux «réseaux». Les quelque 400 activités proposées montreront d'où vient l'héritage culturel et comment les mises en réseau façonnent le patrimoine en Suisse.

TENNIS: La finale du simple féminin de l'US Open de tennis opposera samedi la Biélorusse Aryna Sabalenka à l'Américaine Jessica Pegula, dès 22h15 (heure suisse). Battue en finale l'an dernier à New York, Sabalenka vise un 3e titre du Grand Chelem après ses deux sacres fêtés en Australie (2023, 2024). Pegula disputera quant à elle, à 30 ans, sa première finale dans un tournoi majeur. L'Américaine fera figure d'"outsider» dans ce «remake» de la finale du récent tournoi de Cincinnati, que Sabalenka avait remportée 6-3 7-5.

ESPACE: La capsule Starliner de Boeing retourne samedi matin sur terre, sans les deux astronautes qu'elle avait emmenés à l'aller et qui restent dans la station spatiale internationale (ISS), en raison d'inquiétudes sur la sûreté de l'engin. Un vol retour sans accroc vendredi sera essentiel pour le constructeur américain, non seulement pour son amour-propre, mais aussi pour ses chances futures d'obtenir de nouveaux agréments de vols habités.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 7 septembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus. La pollution de l'air peut toucher chacun d’entre nous et menace à la fois notre santé et notre climat. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

IRAK: Le tableau de l'lrak fait par la Suisse pour justifier la réouverture d'une ambassade à Bagdad, dépeignant un pays «promoteur de la cohésion sociale» et «bâtisseur de ponts» entre les divers Etats de la région, étonne des spécialistes du Moyen-Orient, interrogés samedi dans Le Temps. «Je continue d'inscrire [l'Irak] dans les Etats en lente décomposition», explique Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Il prévoit la possibilité d'une très forte instabilité ces prochains mois. «Même le Kurdistan irakien, la région la plus stable du pays, connaît un climat d'insécurité inédit qui le rapproche de la perspective d'une guerre civile entre Kurdes», ajoute l'expert. Selon le journal, la question migratoire serait derrière le retour suisse en Irak.

TRANSPORT: L'autorisation des voitures autonomes en Suisse pourrait être accordée à partir du premier semestre 2025, indique l'Office fédéral des routes (OFROU) samedi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Le Conseil fédéral doit délibérer cette année encore sur la conduite sans intervention humaine. Les constructeurs d'automobiles BMW et Mercedes proposent les systèmes nécessaires à cet effet, mais pas Tesla. Les deux groupes allemands n'ont pas encore indiqué s'ils allaient demander une autorisation en Suisse.

TRANSPORT: La vente de billets de CarPostal sera entièrement numérique à partir de 2035, écrit samedi le journal Blick. D'ici à l'été 2025, la filiale de La Poste supprimera la vente de billets pour un cinquième de l'ensemble de son parc de véhicules. A l'avenir, le paiement par carte devrait être possible dans tous les cars postaux, a déclaré une porte-parole de CarPostal.

JO: La ministre suisse des sports Viola Amherd va présenter au Conseil fédéral dans les semaines à venir une lettre à l'intention du Comité international olympique (CIO), dans laquelle elle confirme que la Confédération s'engage pour l'organisation des jeux Olympiques (JO) d'hiver 2038, rapporte samedi la Schweiz am Wochenende. Le CIO attend une lettre du Conseil fédéral d'ici à la fin septembre. La Suisse n'a pas convaincu le CIO pour les JO d'hiver 2030 et 2034, mais elle a été retenue pour une phase de dialogue avec l'instance sportive en vue d'une candidature en 2038. Mme Amherd propose de mettre sur pied un groupe de travail interdépartemental avec la participation de représentants des cantons et des projets.

HARCÈLEMENT: Une accusation de harcèlement sexuel serait la raison du renoncement du metteur en scène genevois Dorian Rossel à la direction du Théâtre du Jura, affirment samedi Le Temps, 24 Heures et la Tribune de Genève. Suite à l'envoi d'une lettre anonyme, le conseil de fondation du théâtre a découvert l'affaire alors qu'il avait déjà nommé M. Rossel. La décision de son renoncement a été prise d'un commun accord entre le conseil de fondation et le metteur en scène, a fait savoir vendredi le Théâtre du Jura. M. Rossel a indiqué par l'entremise de son avocat vouloir déposer une plainte pénale contre inconnu pour diffamation, voire calomnie.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): l'ouragan Ivan frappe la Grenade, tuant 39 personnes et détruisant 85% des maisons de l'île.

- Il y a 25 ans (1999): Athènes est secouée par le plus fort tremblement de terre depuis 40 ans. Le séisme fait 122 morts et 100'000 sans-abris.

- Il y a 30 ans (1994): décès du réalisateur britannique Terence Young, connu principalement pour ses trois films de James Bond «Dr. No» (1962), «Salutations amoureuses de Moscou» (1963) et «Boule de feu» (1965).

- Il y a 60 ans (1964): naissance du chanteur Eazy-E, leader du groupe rap N.W.A. Il est l'un des précurseurs du genre «gangsta», ce rap issu des gangs qui raconte la violence dans les ghettos de Los Angeles. Il est décédé en 1995.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de la chanteuse américaine Gloria Gaynor ("I will survive», «Never can say goodbye», «I am what I am").

- Il y a 100 ans (1924): naissance du compositeur américain Leonard Rosenman, connu pour ses musiques de films ("A l'est d'Eden», «La fureur de vivre», «Barry Lindon"). Il est décédé en 2008.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Reine sème tes graines».

