Les points forts du jour

UKRAINE: Une réunion du conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura lieu vendredi à la demande de Kiev, après l'attaque contre un hôpital pédiatrique coopérant avec cette instance onusienne. Cet organe, qui compte 35 pays, se retrouve habituellement tous les trois mois, mais peut occasionnellement se réunir à la requête d'un des Etats membres.

TENNIS: Le joueur de tennis russe Daniil Medvedev, qui a arrêté le numéro 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, et un autre Italien, plus inattendu, Lorenzo Musetti, seront-ils d'attaque vendredi en demi-finale du tournoi de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem? Ils auront pour mission d'empêcher pour le premier le tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz, et pour le second le septuple vainqueur du trophée, le Serbe Novak Djokovic, de se retrouver pour une revanche de la dernière finale.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les tempêtes de sable et de poussière. Ces dernières sont devenues une préoccupation mondiale majeure au cours des dernières décennies en raison de leurs répercussions importantes sur l'environnement, la santé, l'agriculture, les moyens de subsistance et le bien-être socio-économique. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

VITESSE: Le Tribunal fédéral (TF) vient à nouveau de rejeter un recours du Touring Club Suisse (TCS) contre une limitation de 30 km/h en ville, remarque vendredi Le Temps. Dans un arrêt publié la semaine dernière, la plus haute cour de Suisse a estimé que la sécurité l'emporte sur les besoins de vitesse.

Le TCS contestait la diminution de vitesse à 30 km/h décidée par la ville de Berne sur un tronçon de 1,1 km dans le quartier résidentiel de Brunnadern-Elfenau. C'est la deuxième fois en moins d'un an que la justice valide le principe des 30 km/h en ville, remarque le journal. En septembre dernier, le TF avait rejeté un recours d'Automobile Club Suisse (ACS) et du TCS qui s'opposaient à l'instauration d'une zone 30 km/h à Bâle.

ARMEMENT: Seul un fabricant d'armes avait répondu la semaine dernière à l'appel d'offres lancée par la Confédération suisse pour acquérir de nouveaux systèmes de défense aérienne, rapportent vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

Cette situation ne s'était encore jamais produite. «Nous n'avons pas connaissance d'un cas comparable», confirme dans les journaux l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). Il pointe «des contraintes de temps» pour expliquer le peu d'offres reçues. Le délai était de moins de trois mois.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): la cour constitutionnelle allemande juge que les interventions de l'armée allemande à l'étranger sont conformes à la constitution, mais qu'elles doivent être approuvées par le Parlement. Pendant la guerre froide, les forces armées allemandes étaient uniquement déployées à des fins de dissuasion militaire et de défense du pays et de ses alliances.

- Il y a 40 ans (1984): une violente tempête de grêle frappe Munich et sa région, faisant 300 blessés et un total d'environ 1,5 milliard d'euros de dégâts matériels.

- Il y a 80 ans (1944): le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte une nouvelle directive sur les réfugiés, reconnaissant généralement les juifs comme des réfugiés.

- Il y a 100 ans (1924): la course de cross-country des jeux Olympiques d'été de Paris se déroule sous la canicule. Sur 38 concurrents au départ, seuls 15 rallient l'arrivée. La course est remportée par le Finlandais Paavo Nurmi.

- Il y a 120 ans (1904): naissance de l'écrivain chilien Pablo Neruda, prix Nobel de littérature en 1971. Ami du président socialiste Salvador Allende, il est mort officiellement d'un cancer le 23 septembre 1973, douze jours après le coup d'Etat du général Augusto Pinochet. Des rumeurs ont laissé entendre qu'il aurait pu être empoisonné par le régime de Pinochet.

- Il y a 170 ans (1854): naissance de l'entrepreneur et inventeur américain George Eastman, fondateur de la société Kodak.

Le dicton du jour

«Juillet, orage de nuit, peu de mal, mais que de bruit!»

