Les places de parc disparaissent des villes - Lausanne et Genève en tête

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Depuis 2015, Zurich et Genève ont chacune supprimé plus de 3000 places en surface, Lausanne plus de 2500. KEYSTONE

Les points forts du jour

PAYSANS: L'Union suisse des paysans (USP) tient vendredi en fin de matinée son traditionnel point de presse de la nouvelle année, sur une exploitation agricole du canton de Berne. Ce sera l'occasion pour elle de rappeler ses revendications et de donner les derniers chiffres sur le revenu agricole. L'organisation se positionnera aussi sur l'initiative pour la responsabilité environnementale, sur laquelle la population doit voter le 9 février.

SKI: Suisse Tourisme et les Remontées mécaniques suisses publient vendredi leurs premiers chiffres sur la saison de ski. Ils s'annoncent réjouissants: ces derniers jours, pour les Fêtes, les stations et les hôtels ont enregistré des fréquentations très importantes, voire records, comme l'a montré un coup de sonde de Keystone-ATS.

ETATS-UNIS: La Chambre américaine des représentants vote vendredi pour élire son président, le «speaker». Mais face à l'opposition affichée d'élus de son propre camp, le républicain Mike Johnson n'est pas assuré de conserver ce poste-clé, et le Congrès pourrait à nouveau plonger dans la tourmente.

FRANCE: Le président français Emmanuel Macron réunit vendredi à l'Elysée le nouveau gouvernement de son allié centriste François Bayrou. Comme chaque nouvelle année, les membres du gouvernement se rendront d'abord au ministère de l'Intérieur pour le traditionnel petit-déjeuner de rentrée, puis ils iront présenter leurs voeux à l'Elysée. «Réconciliation, action, stabilité» sont les trois voeux formulés par le nouveau Premier ministre François Bayrou.

Vu dans la presse

PARKINGS: En dix ans, les cinq plus grandes villes de Suisse ont supprimé 11'000 places de stationnement publiques. Depuis 2015, Zurich et Genève ont chacune supprimé plus de 3000 places en surface, Lausanne plus de 2500, Bâle et Berne environ 1500 chacune, selon les journaux du groupe Tamedia. En pourcentage, la baisse est la plus importante à Genève et Lausanne, avec plus de 10% de places de parc supprimées.

Cette tendance devrait se poursuivre, prédisent les journaux, avec une suppression ou une réaffectation de la moitié de toutes les places de stationnement sur le domaine public d'ici à 2040. La réduction de l'offre s'explique par la baisse du trafic individuel motorisé dans les villes, selon des experts. De son côté, le lobby automobile dénonce des effets pervers et monte au front pour tenter de freiner, voire stopper ce mouvement.

SANCTIONS: Un Iranien de 38 ans a contourné les sanctions américaines en important des composants électroniques en Iran via la Suisse. Pour ce faire, Mohammed Abedini a utilisé la société «Illumove SA» qu'il a lui-même fondée et dont le siège est à l'EPFL Innovation Park, ont rapporté les journaux du groupe Tamedia et la NZZ. Selon une enquête américaine, les composants en question ont été utilisés dans un drone iranien Shahed responsable d'une attaque ayant causé la mort de trois soldats américains dans la zone frontalière entre la Jordanie et la Syrie en janvier 2024.

L'ex post-doctorant de l'EPFL a été arrêté en Italie en décembre, à la demande de Washington qui réclame son extradition. Le directeur du parc d'innovation de l'EPFL, Stéphane Dufour, a déclaré aux journaux Tamedia que les mécanismes de contrôle seront renforcés. La haute école a de plus décidé de renforcer la surveillance de certains chercheurs étrangers.

SUISSE-UE: L'ancienne conseillère fédérale socialiste Ruth Dreifuss est critique vis-à-vis du Conseil fédéral sur le dossier européen. Le gouvernement «ne joue pas son rôle pédagogique» et n'affiche pas «le leadership que l'on attend de lui» sur ce dossier, déclare-t-elle dans une interview publiée vendredi dans Le Temps.

«A l’époque des bilatérales I et II, il y avait un fort leadership du Conseil fédéral pour les faire accepter», selon Mme Dreifuss. «Je ne dirais pas que j'ai la même impression aujourd'hui», ajoute-t-elle en affirmant «regretter profondément» cette situation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'actrice américaine Victoria Principal ("Dallas").

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du musicien américain Stephen Stills, membre du groupe Crosby, Stills, Nash and Young.

- Il y a 230 ans (1795): Le Français Nicolas-Jacques Conté invente le crayon tel qu'on le connaît aujourd'hui, constitué d'une mine de graphite et d'argile insérée dans un corps en bois de cèdre.

Le dicton du jour

«Sainte Geneviève ne sort point si saint Marcel ne la rejoint»