Le commandant de corps Thomas Suessli, chef de l'armée, au centre, réagit lors d'une conférence de presse sur la situation financière de l'armée et les conséquences possibles du renforcement prévu de la capacité de défense, le jeudi 1er février 2024 à Berne. KEYSTONE

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre vendredi le président américain Joe Biden à Washington. Il a demandé jeudi aux Etats-Unis et à l'UE de «faire plus» pour aider l'Ukraine à se défendre contre la guerre d'agression russe.

Olaf Scholz juge «insuffisantes» les aides décidées jusqu'ici, alors qu'un paquet de soutien de quelque 60 milliards de dollars à Kiev est bloqué depuis des mois au Congrès américain. L'UE s'est elle récemment mise d'accord, non sans mal, sur une enveloppe de 50 milliards d'euros jusqu'en 2027, après la levée par la Hongrie de son veto.

JUSTICE: L'affaire de la publication d'un livre d’entretiens avec l’ancien président du Conseil d’Etat fribourgeois Georges Godel connaît vendredi un nouvel épisode. Le journaliste Jean-Marc Angéloz doit comparaître devant la justice pour instigation à violations du secret de fonction.

L'auteur de «Secrets et confidences d'un président» contestera devant le juge de police de la Sarine une condamnation tombée en mars, via une ordonnance pénale. Le procureur général du canton Fabien Gasser lui avait alors infligé une peine de 100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 1500 francs d’amende ferme.

Vu dans la presse

ARMÉE: Le chef de l'armée Thomas Süssli affirme que le Conseil fédéral et le Parlement sont responsables de la situation avec l'armée. S'ils s'en étaient tenus aux plans initiaux, les problèmes n'existeraient pas.

Or, des informations internes montrent que la ministre de la Défense Viola Amherd n'a pas défendu une croissance plus rapide des dépenses, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. Elle s'est montrée favorable à la proposition de la ministre des Finances Karin Keller-Sutter pour une croissance plus lente.

DONNÉES FINANCIÈRES: La Suisse échange des informations sur les données financières avec plus de 100 pays, de l'Albanie à Chypre en passant par la Malaisie. Elle ne se contente pas de fournir des informations, mais reçoit également des communications de la part des pays partenaires. Grâce à ces informations, les autorités cantonales peuvent contrôler si les contribuables ont déclaré correctement leurs comptes à l'étranger.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès du dessinateur, auteur et illustrateur français Tomi Ungerer. Il s'est rendu célèbre dans le monde entier avec des œuvres pour enfants, des dessins érotiques, des peintures satiriques et des affiches politiques. Il était né en 1931.

- Il y a 10 ans (2014): 50,3% des citoyens suisses disent oui à l'initiative de l'UDC «contre l'immigration de masse». 17 cantons ont voté pour. Seuls Zurich, Zoug, Bâle-Ville et les cantons romands ont voté contre.

- Il y a 10 ans (2014): Les Suisses rejettent à près de 70% l'initiative lancée par les milieux anti-avortement pour supprimer le remboursement des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par l'assurance maladie.

- Il y a 15 ans (2009): Le fabricant allemand de lingerie Schiesser se déclare insolvable. La procédure s'est terminée en décembre 2010. L'entreprise a pris un nouveau départ avec son entrée en bourse.

- Il y a 20 ans (2004): Le président George W. Bush admet que l'Irak ne possédait pas d'armes de destruction massive, mais il maintient que la guerre contre Saddam Hussein était néanmoins nécessaire.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'actrice américaine Judith Light ("Madame est servie").

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'écrivaine et militante féministe américaine Alice Walker. Elle a obtenu le prix Pulitzer en 1983 pour son roman «La couleur pourpre».

Le dicton du jour

A la Sainte-Apolline,Présage certain,L'hiver s'achemine,ou touche à sa fin

