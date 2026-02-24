  1. Clients Privés
Fermetures nécessaires L'autoroute entre Sion et Sierre va subir d'importants travaux

ATS

24.2.2026 - 16:39

Le tronçon de l’autoroute A9 entre Sion-Est et Sierre-Est va être complètement assaini. Les travaux débuteront début mars et s’étendront jusqu’à fin 2028. Quelques fermetures, majoritairement de nuit, seront nécessaires pour la mise en place de la gestion du trafic.

Le secteur autoroutier entre Sion et Sierre doit être assaini.
Le secteur autoroutier entre Sion et Sierre doit être assaini.
ATS

Keystone-SDA

24.02.2026, 16:39

24.02.2026, 17:01

Mise en service en 1999, ce tronçon de l’autoroute A9 sera complètement assaini durant les trois prochaines années, «afin de continuer à garantir sa sécurité et sa disponibilité à long terme», précise l'Office fédéral des routes (OFROU), dans un communiqué diffusé, mardi.

Le périmètre du projet s’étend du pont sur le Rhône à l’est de Sion jusqu’à la jonction de Sierre-Est et couvre une longueur de 13,3 km. Les objectifs de ce projet tiennent en l’assainissement de toute l’infrastructure, y compris le tunnel de Sierre, ainsi que la mise en conformité du système d’évacuation des eaux.

Début des travaux en mars

Au niveau de la jonction de Sierre-Ouest, les deux giratoires seront transformés en turbo-giratoires, afin de fluidifier le trafic.

Les travaux préliminaires commenceront le lundi 2 mars. Pour ce faire, quelques fermetures de tronçons de l'A9, dans le secteur Sion-Sierre, seront nécessaires durant les nuits du 2 au 3 mars, du 4 au 5 mars, du 5 au 6 mars et du 6 au 7 mars, à chaque fois entre 22h00 et 05h00.

