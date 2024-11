L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) essuie des critiques pour ses nouvelles règles de prévention de l'espionnage. Elles suscitent de l'inquiétude parmi les étudiants chinois.

Dans des forums en ligne, des étudiants chinois ont exprimé leur crainte de ne plus être admis à l'EPFZ. sda

Les nouvelles règles ont été annoncées à la fin du mois d'octobre. Selon un article du Tages Anzeiger publié mardi, elles sont critiquées par les étudiants chinois. Le portail d'information Nau.ch a évoqué des affiches anonymes accusant l'EPFZ de comportement raciste.

Dans des forums en ligne, des étudiants chinois ont exprimé leur crainte de ne plus être admis à l'EPFZ. Le service de presse de l'EPFZ a fait savoir à l'agence Keystone-ATS que les nouvelles règles ne visent pas les étudiants chinois et que les étudiants et collaborateurs qui sont déjà dans la Haute école zurichoise ne sont pas concernés.

Les nouvelles dispositions relatives au respect des dispositions en matière de contrôle des exportations et de sanctions concernent une série de pays contre lesquels l'ONU, les Etats-Unis ou l'Union européenne ont pris des sanctions. Il s'agit d'éviter que des étudiants ou des collaborateurs originaires de ces pays n'espionnent des technologies militaires ou à double usage.

Pour l'admission à un master, à un doctorat, à un poste de professeur ou à un séjour d'hôte, un contrôle de sécurité sera désormais nécessaire, précise l'EPFZ. Si ce contrôle révèle plusieurs indices d'un risque d'espionnage, la candidature doit être refusée.

