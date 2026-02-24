Celui qui se marie paie plus ou économise soudain des milliers. La votation sur l'imposition individuelle décidera qui gagnera et qui perdra à l'avenir.

Le peuple votera le 8 mars 2026 sur l'introduction de l'imposition individuelle. Image : Keystone

Petar Marjanović Petar Marjanović

Peu de sujets de votation sont actuellement aussi complexes que l'imposition individuelle. Dans de tels cas, de nombreuses personnes votent comme le recommande leur parti préféré. L'intérêt pour les mots d'ordre des partis est donc grand. Mais il y a quelque chose d'encore plus important pour la décision personnelle: quel est l'impact personnel du projet?

blue News a créé un calculateur à partir des données de l'Administration fédérale des finances. Les votants peuvent ainsi vérifier ce que l'imposition individuelle au niveau fédéral signifie pour eux: est-ce que je paie plus ou moins d'impôts ?

Nous expliquons ci-dessous pourquoi ce changement a lieu et qui est pour ou contre.

Calculateur d’imposition individuelle État civil Célibataire Marié(e) Enfants 0 1 2 3 4+ Revenu annuel CHF 60'000 Total des revenus CHF 100'000 Répartition des revenus 60 / 40 % 100 / 0 50 / 50 0 / 100 Partenaire 1: CHF 60'000 Partenaire 2: CHF 40'000 Status quo — Imposition individuelle — Répartition avec l’imposition individuelle Partenaire 1 — Partenaire 2 — Différence Status quo vs. imposition individuelle — Charge fiscale annuelle (CHF) selon le modèle de calcul de la Confédération . Les valeurs négatives indiquent un allègement grâce à l’imposition individuelle.

Qu'est-ce que l'imposition individuelle ?

En bref: chaque personne en Suisse devra à l'avenir remplir sa propre déclaration d'impôt. L'administration fiscale calculera les impôts pour chaque personne individuellement.

Ce serait un grand changement. Aujourd'hui, les couples mariés remplissent une déclaration d'impôt commune. Ils sont également imposés ensemble.

Il faut savoir une chose à ce sujet: le système fiscal suisse est progressif. Cela signifie que la courbe de la charge fiscale n'est pas orientée uniformément vers le haut, mais qu'elle est inclinée vers le haut. Autrement dit: celui qui gagne plus paie proportionnellement plus d'impôts. Ce principe est dicté par la Constitution fédérale, selon laquelle l'État nous impose «en fonction de notre capacité économique».

Cela a des conséquences pour les couples mariés où les deux travaillent (double revenu). Leur revenu commun est imposé plus lourdement que s'ils n'étaient pas mariés. Cet effet est appelé «pénalité de mariage». En 1984, le Tribunal fédéral a critiqué une règle similaire dans le canton de Zurich. Depuis plus de 40 ans, on essaie donc de supprimer la pénalisation du mariage dans l'impôt fédéral.

Qui paie le plus ?

Ce sont surtout les couples mariés dont l'un des membres ne gagne rien ou presque qui paieraient plus. Ou, pour le dire très crûment, dans lesquels une personne dépend financièrement de l'autre.

Un exemple: l'homme gagne 90'000 francs par an, la femme ne gagne rien. En cas de oui au projet, le mari paierait environ 670 francs d'impôts fédéraux supplémentaires.

De tels ménages sont souvent appelés «familles traditionnelles». Mais selon un calcul d'«Infosperber», ils sont aujourd'hui très rares. Dans seulement 2,2% des ménages, une personne gagne à elle seule la totalité du revenu. Ces couples bénéficient aujourd'hui en partie d'un «bonus de mariage». En cas de oui, ils devraient en partie payer plus.

Cependant, les déductions pour les enfants et la formation augmentent également. Désormais, 12'000 francs pourraient être déduits au lieu de 6800.

Malgré tout, il est clair que le projet désavantage les ménages à un seul revenu. Une des raisons pourrait en être la suivante: la dépendance financière ne se manifeste pas seulement en période de prospérité. En Suisse, environ 40% des mariages se soldent par un divorce. Après un divorce, les femmes sans revenu propre sont souvent menacées de pauvreté et dépendent de l'aide de l'Etat.

Qui en profite ?

Ce sont surtout les couples mariés dont les deux membres travaillent qui en profiteraient.

Exemple 1 (couple de bureaucrates) : Roger et Anita gagnent le même montant. Ensemble, ils atteignent 150 000 francs et ont deux enfants. Leur impôt fédéral diminue d'environ 1550 francs.

Exemple 2 (double revenu sans enfant) : Stefan et Hans n'ont pas d'enfant et gagnent ensemble 280'000 francs. Ils gagnent eux aussi le même montant. Leur impôt diminue d'environ 7130 francs.

Les couples avec une répartition inégale des salaires en profitent aussi souvent - tant qu'une personne ne dépend pas entièrement de l'autre revenu.

Exemple 3 (la femme avec le mini-job) : Si Martin et Franziska gagnent ensemble 220 000 francs et que Franziska contribue à hauteur d'environ 2500 francs par mois, ils paieront environ 180 francs d'impôts en moins. Cela est valable même si le rapport de revenu est de 85% à 15%.

Qui est pour, qui est contre ?

L'imposition individuelle a été acceptée de très peu au Parlement. Au Conseil des Etats, une seule voix a fait pencher la balance.

Plusieurs cantons ont lancé un référendum. Ils critiquent la mise en œuvre concrète. Ils mettent en outre en garde contre une augmentation de la bureaucratie. A l'avenir, des centaines de milliers de déclarations d'impôts supplémentaires devraient être remplies et vérifiées.

Le livret de vote le dit bien: il y a un risque d'augmentation importante du nombre de postes et de coûts supplémentaires élevés pour les cantons et les communes. Le vent contraire vient également des partis qui ne veulent pas renchérir le modèle familial traditionnel et qui sont dérangés par les baisses d'impôts pour les couples à double revenu et à revenu élevé.

Les partis verts de gauche ainsi que le PRD argumentent en faveur de l'imposition individuelle. C'est ce dernier qui a mis en route la présente modification de la loi. Ils affirment que le travail «vaut la peine» et que la discrimination fiscale des couples mariés doit enfin être abolie.