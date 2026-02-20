Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle le 24 février 2022, la Confédération a fourni plus de six milliards de francs d'aide à la population ukrainienne, principalement en Suisse mais aussi à l'étranger. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. L'intensification des attaques russes contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes a récemment conduit à une augmentation de l'aide.

La Suisse veut continuer d'être un acteur majeur de l'aide à l'Ukraine (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'aide humanitaire est fondamentale pour l'Ukraine, déchirée par quatre ans de guerre. En effet, depuis le début de l'invasion russe, près de la moitié de la population dépend de cette aide.

Depuis février 2022 jusqu'à fin 2025, le Conseil fédéral a consacré 6,08 milliards de francs pour la population touchée par le conflit, ont indiqué à Keystone-ATS le Département fédéral de l'économie (DEFR) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Environ 900 millions de francs proviennent des organismes chargés de la coopération internationale, notamment de l'aide humanitaire. Cela concerne la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ainsi que de la division Paix et droits de l'homme du DFAE.

Aide au déminage

Le Conseil fédéral utilise ces fonds pour mettre en oeuvre diverses mesures de soutien à l'Ukraine: aide humanitaire, efforts diplomatiques pour une solution pacifique, déminage humanitaire, aide financière ou encore octroi du statut S aux Ukrainiens ayant trouvé refuge en Suisse. Ce dernier poste concentre la plus grande part des ressources.

Le Conseil fédéral a alloué un montant de 100 millions de francs pour le déminage pour la période allant de 2024 à 2027. Cela fait de la Suisse l'un des plus importants pays donateurs pour le déminage en Ukraine, indique le gouvernement.

L'an dernier, Berne a versé 1,71 milliard de francs d'aide à l'Ukraine. Près de 85% provenait du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Les 15,5% restants, soit 265,7 millions de francs, venaient de la DDC, du SECO ainsi que de la division Paix et droits de l'homme du DFAE, dans le cadre du programme national pour l'Ukraine.

Toujours pour 2025, environ 800'000 francs provenaient du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). D'autres départements fédéraux ont contribué à hauteur de 4,3 millions de francs pour soutenir la population ukrainienne.

Soutien à long terme

La Suisse entend continuer à jouer un rôle important dans le soutien à l'Ukraine. Le gouvernement a donc décidé d'intervenir durablement dans la reconstruction du pays. Cinq milliards de francs sont prévus à cet effet entre 2025 et 2036 dans le cadre du programme national pour l'Ukraine, qui s'inscrit dans la stratégie de coopération internationale adoptée par le Parlement.

Ce programme se concentre sur trois domaines d'intervention, indique le Conseil fédéral: la reprise économique, les services publics ainsi que la protection de la population civile et la paix.

Dans une première phase, jusqu'en 2028, un montant de 1,5 milliard de francs sera alloué, dont 342,25 millions versés cette année. Pour la seconde phase, entre 2029 et 2036, le Conseil fédéral examine des sources de financement supplémentaires pour les 3,5 milliards de francs restants.

Aide hivernale renforcée

Dans le cadre de ce programme, la Suisse met également à disposition de l'Ukraine chaque année une aide d'hiver. Durant l'hiver 2025/2026, ce soutien s'est élevé à environ 15,4 millions de francs, précise le DEFR.

S'y ajoute un programme d'aide de 32 millions décidé par le Conseil fédéral le 11 février pour la fourniture urgent de biens énergétiques, par exemple des modules de production d'électricité à base de gaz naturel ou des générateurs fonctionnant au diesel.

En janvier, lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé l'aide de son homologue helvétique Guy Parmelin. En effet, en raison de l'intensification des attaques russes contre les infrastructures énergétiques, de nombreux Ukrainiens sont actuellement privés de chauffage, alors que le pays fait face à un froid glacial. Cette aide provient également du programme national.

Le montant total de l'aide déboursé cet hiver est donc supérieur à celui de l'hiver 2024/2025, qui était de 45 millions de francs.