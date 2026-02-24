  1. Clients Privés
Lausanne Concert pour les quatre ans de la guerre en Ukraine

ATS

24.2.2026 - 19:12

Comme ailleurs en Suisse, un rassemblement a été organisé mardi en fin de journée au centre-ville de Lausanne pour les quatre ans de la guerre en Ukraine. Quelque 200 personnes se sont réunies devant l'église Saint-Laurent pour assister ensuite à un concert caritatif.

A Lausanne, comme dans d'autres villes en Suisse, plusieurs personnes se sont rassemblées pour les quatre ans de la guerre en Ukraine. Dans la capitale vaudoise, ils étaient près de 200.
ATS

Keystone-SDA

Les fonds récoltés lors de ce concert permettront de soutenir l'aide humanitaire en Ukraine, selon les organisateurs. Plusieurs chanteurs se sont relayés sur la place du 14 juin, notamment un choeur d'enfants et un groupe de jeunes. Le rassemblement de solidarité avec le peuple ukrainien avait débuté aux alentours de 17h00.

Sur le flyer annonçant ce concert, les différentes organisations pro-ukrainiennes écrivent que «nous n'avons pas le droit de nous habituer à la guerre». Et d'ajouter: «Pendant que vous lisez ces lignes, l'Ukraine continue de se battre – pour sa liberté, pour le droit international, pour la sécurité et la liberté de toute l'Europe».

Une exposition de photographies en plein air a aussi été installée ces derniers jours sur les marches de l'église St-Laurent. Intitulée «Les courageux sauvent des vies», elle est consacrée aux sauveteurs du Service national des situations d'urgence d'Ukraine. Elle était visible depuis le 20 février jusqu'à ce mardi.

Selon Arcinfo, une cinquantaine de personnes se sont également rassemblées mardi dans l'après-midi à Neuchâtel en signe de soutien à l'Ukraine

