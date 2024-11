La Ville de Lausanne renforce son soutien aux initiatives locales avec la création du fonds «Vie de quartier». Cette initiative permettra de soutenir des projets ancrés dans le quotidien des Lausannois et qui favorise la cohésion sociale. Une partie de la commission d’évaluation des propositions sera tirée au sort.

La Ville de Lausanne a créé un fonds "Vie de quartier" pour soutenir des projets favorisant la cohésion sociale (photo d'illustration). ATS

ATS

D’un montant maximal de 5000 francs par projet, le but du fonds «Vie de quartier» est de stimuler le vivre-ensemble à l’échelle locale, écrit la Ville mercredi dans un communiqué. Il vient compléter les outils déjà déployés pour renforcer la vie locale, comme le budget participatif ou la caravane des quartiers.

Composée de douze membres, la commission est composée du municipal en charge de la politique des quartiers David Payot, de partenaires sociaux et associatifs, mais également de Lausannois tirés au sort. Les citoyens seront contactés via un courrier de la Municipalité et pourront choisir librement d’y participer.

Le recours au tirage au sort vise à élargir la participation citoyenne et à renforcer la représentativité de la population lausannoise dans les décisions publiques. Il garantira la diversité en termes d'âge et de genre, précise le communiqué.

Les projets pourront être déposés en tout temps. Ils seront évalués par la commission qui se réunira tous les trimestres.

www.lausanne.ch/fonds-vdq

nt, ats