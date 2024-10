Le conseiller d'Etat valaisan Roberto Schmidt ne briguera pas de 3e mandat à l'exécutif cantonal en mars 2025. L'annonce du centriste fait suite à celle du PLR Frédéric Favre qui ne rempilera pas non plus.

Le conseiller d'Etat valaisan Roberto Schmidt ne briguera pas de 3e mandat à l'exécutif cantonal en mars 2025 (archives). ATS

ATS

«Actif en politique depuis plus de 30 ans, j’ai pris la décision de ne pas me représenter», écrit jeudi sur Facebook celui qui oeuvre sous la bannière du Centre social-libéral, une branche centriste haut-valaisanne. «Je me réjouis d’une nouvelle période de vie plus apaisée, qui me permettra de consacrer plus de temps à ma famille et à mes amis, à la musique, aux malades à Lourdes, à la découverte d’autres pays et à des rencontres amicales et passionnantes», ajoute Roberto Schmidt.

Dans un communiqué, son parti remercie le conseiller d'Etat, tout en regrettant sa «décision personnel». Il affirme aussi qu'"il s'efforcera de défendre son siège lors des élections au Conseil d'État de 2025». Le parti va maintenant mener des discussions avec des candidats potentiels, ajoute-t-il.

Roberto Schmidt a commencé sa carrière politique en tant que chef de l'information et secrétaire de son parti en 1993. Il a ensuite été conseiller communal, président, conseiller national, puis conseiller d'Etat.

D'autres annonces

Mercredi, c'est le conseiller d'Etat valaisan Frédéric Favre qui a annoncé qu'il ne briguerait pas de 3e mandat à l'exécutif cantonal. Le PLR a été nommé directeur de l’association Jeux Olympiques et Paralympiques Switzerland 2038.

Début octobre, l'UDC du Haut-Valais a lancé dans la course le conseiller d'Etat Franz Ruppen, qui se dit motivé à rempiler pour un deuxième mandat. En mai dernier, le conseiller d'Etat Mathias Reynard a annoncé être prêt à se représenter. Le socialiste s'est dit «à la disposition de son parti» pour briguer un deuxième mandat.

zd, ats