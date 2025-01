Le directeur de La Poste, Roberto Cirillo, démissionne après six ans à sa tête, a annoncé le géant jaune vendredi. Un départ «compréhensible», selon Christian Levrat. Le responsable des finances reprend la direction du géant jaune par intérim.

Ingénieur en mécanique, Roberto Cirillo avait succédé à Ulrich Hurni en avril 2019 (archives). sda

Keystone-SDA, jc, ats ATS

Le principal enjeu, après ce départ, sera de ne pas prendre de retard sur les projets en cours, a déclaré le président du Conseil d'administration de La Poste lors d'un point presse à Berne. La réforme, très critiquée, qui vise à réduire le nombre de bureaux postaux va se poursuivre, a-t-il toutefois indiqué.

La Poste a annoncé vendredi dans un communiqué le départ de Roberto Cirillo. Son retrait est «compréhensible» après six années passées à la tête du géant jaune, a déclaré M. Levrat, tout en exprimant son regret. Le Fribourgeois a souligné l'engagement du Tessinois qui a donné les bases nécessaires à La Poste pour «aborder «les grands défis qui l'attendent».

M. Cirillo restera en fonction jusqu'à fin mars. Aucune information n'a été donnée sur l'avenir professionnel du cinquantenaire. Alex Glanzmann, responsable Finances, dirigera le groupe par intérim dès avril. Le processus de recrutement est lancé.

«Pendant six ans, j'ai eu l'opportunité de diriger l'une des institutions les plus importantes de notre pays et de l'extraire de la crise de confiance qui régnait alors», a déclaré le démissionnaire cité dans un communiqué. «Le moment est venu de remettre à une nouvelle génération une Poste solide et porteuse d'avenir», dit-il encore.

Stratégie critiquée

Ingénieur en mécanique, Roberto Cirillo avait succédé à Ulrich Hurni en avril 2019. Ce dernier avait pris la tête de La Poste par interim après le départ de Susanne Ruoff en juin 2018, suite aux affaires des subventions indues versées à CarPostal.

Sous la direction de Roberto Cirillo, la Poste a poursuivi sa stratégie de modernisation. Un des objectifs était de pouvoir utiliser de manière plus large le réseau postal, par exemple comme centre de prestations.

Afin de compenser la baisse du volume du courrier, a effectué plusieurs acquisitions ciblées dans le secteur du numérique, éloigné de son activité principale. La Poste a aussi étoffé son offre avec de nouveaux services, comme la vente d'assurances au guichet. Une stratégie critiquée.

Fermetures

Interrogé sur ces nouvelles prestations qui pourraient tout aussi bien être effectuées avec un téléphone, le patron du géant jaune avait expliqué qu'elles sont destinées aux nombreuses personnes qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles techniques et applications. A l'autre bout, il n'y a plus d'être humain avec lequel les clients peuvent parler, avait-il dit. La Poste, en revanche, est «l'emblème de cette confiance».

Au cours des dernières années, les résultats du groupe ont fondu. Lors de l'exercice 2023, le bénéfice a chuté à 254 millions de francs, contre 295 millions en 2022 et 452 millions en 2021.

La Poste a annoncé en mai 2024 la fermeture d'ici quatre ans d'un bureau sur cinq, soit un total de 170 filiales. Il ne restera à l'avenir que 600 bureaux de poste et 2000 sites desservis. Par ailleurs, la Poste a augmenté les tarifs pour les lettres et les colis début 2024.

En réaction à l'annonce du départ de M. Cirillo, le syndicat Transfair attend de la personne qui lui succédera qu'elle poursuive la collaboration avec les partenaires sociaux. En effet, la démission intervient alors que les négociations salariales 2025 viennent d'échouer et qu'elles dépendent désormais d'une commission de conciliation.