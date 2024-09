Le frère d'Albert Rösti répand du purin sur une prairie protégée

helenebader

Quand je vois les prairies pleine de mauvaises herbes et de fenaces qui égraines que les paysans abandonnent pour recevoir des paiements directs ça me dégoûte pourtant j'étais fille d'agriculteur et je suis toujours très près de la nature, les terres c'est fait pour nourrire et faire plaisir à regarder alors pourquoi pas puriner , vous avez peur de quoi que les mauvaises herbes n'aiment pas le purin et crèvent