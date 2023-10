Tandis que l'intelligence artificielle s'est imposée dans le débat social, le Geneva International Film Festival (GIFF) en dévoilera quelques productions et débattra de ses enjeux. Sa prochaine édition se tient du 3 au 12 novembre.

Anais Emery, directrice artistique du Geneva International Film Festival (GIFF), a dévoilé le contenu de la prochaine édition du Festival, qui se tiendra du 3 au 12 novembre. ATS

Le GIFF présente un programme convergent, unique en Suisse, de films, séries et expériences immersives. «Cela signifie que ces trois formats peuvent concourir dans une même catégorie, sanctionnés par un seul prix», a dit Anaïs Emery, la directrice artistique du GIFF, à Keystone-ATS dans les locaux en rénovation du cinéma le Plaza à Genève jeudi.

Cette année au GIFF, les spectateurs pourront découvrir 110 œuvres (53 films, 27 séries, 28 expériences immersives et 2 spectacles) dont 17 premières mondiales, 7 internationales, 2 européennes et 64 suisses. Ces films s'affronteront au sein de quatre compétitions internationales pour décrocher un Reflet d'OR : douze longs métrages, dix séries et dix expériences immersives ainsi que dix formats confondus dans «Future is Sensible».

La cinéaste lausannoise Stéphanie Chuat assumera le rôle de présidente du jury pour choisir le meilleur long métrage. Parmi les films retenus, on peut citer «Sidonie au Japon» avec Isabelle Huppert et «La Vénus d'argent», où la chanteuse Pomme joue pour la première fois au cinéma.

Nouveauté : les festivaliers pourront regarder les séries en intégrale chez eux une fois les deux premiers épisodes découverts en salle. Cette possibilité existe depuis l'an dernier, mais elle était limitée aux séries en compétition. Cette année, elle a été étendue à toutes les séries, sauf celles, qui seront bientôt disponibles sur les grandes plateformes.

Boîte de Pandore ?

Le Geneva Digital Market (GDM), destiné en premier lieu aux professionnels, s'ouvre cette année à un plus large public, avec un cycle d'ateliers autour du «Machine learning», une branche de l'intelligence artificielle (IA).

"On parle par exemple d'applications, des outils assez puissants, qui permettent de générer des images à partir d'un texte, a relevé Anaïs Emery. Pour en mesurer la portée, le GIFF, en collaboration avec la Haute école d'art et de design (HEAD) de Genève, a invité des professionnels qui utilisent déjà ces possibilités, mais aussi une jeune éthicienne, l'Américaine Nora Khan, également artiste, pour réfléchir aux limites et aux risques de ces nouvelles technologies.

Côté programmation, le GIFF propose deux oeuvres en création numérique, qui utilisent l'IA de façon assumée : «Consensus gentium» de Karen Palmer, un film interactif, où le récit est orienté selon les réactions faciales du spectateur. Et «Tulpamancer» de Marc Da Costa et Matthew Niederhauser ou comment créer sa première oeuvre artistique avec l'IA.

«Dans le domaine du film et de la série par contre, relève la directrice artistique, l'IA est déjà fréquemment utilisée, mais de façon moins avouée.» Les usages, les réglementations et les lois n'ont pas encore éclairci ce point. «Paradoxalement, dans les formats immersifs, l'utilisation de l'IA est beaucoup plus transparente», a-t-elle encore souligné.

Si au final, il s'agit toujours de raconter une histoire, les nouvelles technologies changent les dynamiques de scénarisation. Selon Anaïs Emery, «si les technologies vont passer, ces outils scénaristiques sont là pour rester».

Le Giff se propose aussi comme une plateforme de lancement pour les séries produites par la RTS ou la SSR, avec «Les Indociles» cette année, la 3e saison alémanique de «Tschugger», le champion des vues sur Play Suisse, ainsi qu'une série, qui vient du Tessin, «Alter Ego».

Jean-Michel Jarre et le collectif Kourtrajmé

Le pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre sera l'invité d'honneur du festival de l'audiovisuel. L'artiste français vient présenter sa dernière création immersive «The Eye and I» et recevoir le prix «Film & Beyond» pour sa contribution à la musique ainsi qu’aux arts numériques. Il donnera une masterclass le 7 novembre.

Le collectif Kourtrajmé est également primé. Il recevra le Geneva Award pour son apport artistique au travers d’une filmographie bouillonnante et pédagogique avec l'école de cinéma gratuite Kourtrajmé, dont les antennes sont basées près de Paris, à Marseille, à Dakar et en Guadeloupe, avec des formations prévues en Martinique et en Guyane.

bu, ats