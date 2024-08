Les loups pourront être tués de manière préventive du 1er septembre au 31 janvier. L'Office fédéral de l'environnement a ouvert vendredi la deuxième période de régulation. Cinq cantons ont déjà déposé des demandes.

La période de régulation du loup débute trois mois plus tôt qu'en 2023 (archives). ATS

ATS

La période de régulation commence cette année trois mois plus tôt que l'année dernière. Les cantons ne disposent pas encore de toutes les données sur le nombre de louveteaux nés en 2024 et des demandes supplémentaires sont attendues, indique l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans un communiqué.

Le Valais a déposé une demande pour éliminer quatre meutes. Le canton des Grisons souhaite abattre deux tiers des jeunes loups nés cette année dans toutes les meutes qui évoluent sur son territoire et éliminer entièrement l'une des meutes.

Une meute doit être éliminée dans le canton de Vaud. A St-Gall, la moitié des louveteaux d'une meute du territoire doit être tirée. Enfin, le canton du Tessin sollicite l'autorisation d'abattre la moitié des jeunes individus d'une meute et deux tiers d'une deuxième meute.

L'OFEV analyse les demandes des cantons dès qu’il les reçoit. Il veille notamment à ce que le nombre de meutes ne descende pas en deçà de douze dans le pays. Les meutes qui ne représentent pas de danger pour les animaux de rente ou n'adoptent pas un comportement indésirable ne peuvent pas être régulées à titre préventif.

Levée de boucliers

En mars de cette année, le Conseil fédéral a mis en consultation les modifications législatives nécessaires, qui font suite à une révision de la loi sur la chasse terminée en 2022 par le Parlement. Ayant pour but de réduire les conflits survenant entre l'agriculture de montagne et le loup, les Chambres ont décidé d'introduire la régulation préventive de la population de loups ainsi que de conserver les corridors faunistiques et les biotopes de la faune sauvage.

Afin de prévenir rapidement les dégâts, le gouvernement a décidé en novembre dernier d'autoriser déjà pour une durée limitée le tir préventif du loup. Les tirs sont autorisés chaque année, entre le 1er septembre et le 31 janvier. Exceptionnellement, des tirs peuvent être autorisés à certaines conditions en été pour préserver le bétail, soit après que des dommages ont été occasionnés.

La décision anticipée puis la consultation ont suscité une levée de boucliers de la part des organisations de protection des animaux et de la nature. Différents recours ont été déposés auprès du Tribunal administratif fédéral, qui n'est pas entré en matière.

L'an dernier, dans le cadre de cette période de tirs préventifs autorisés par le Confédération, vingt-sept loups ont été tués en Valais, vingt loups ont été abattus dans les Grisons, deux dans le canton de St-Gall, deux dans celui du Tessin et un dans le canton de Vaud.

bl, ats