Le nouvel horaire 2024 des CFF entre en vigueur dimanche, avec une meilleure desserte des destinations touristiques comme le Valais ou les Grisons. Il prévoit aussi des liaisons directes supplémentaires le week-end de Genève à Coire via Zurich et dans le sens inverse.

Dès ce dimanche, quatre liaisons directes réparties sur toute la journée circuleront le week-end entre Genève et Coire. La compagnie avait déjà introduit deux liaisons directes lors du dernier changement il y a un an.

En Valais, afin de se connecter aux nouveaux IC6 le matin et le soir, une relation RegionAlps est mise en place plus tôt, tous les jours de la semaine. Les deux trains Verbier Express et VosAlpes Express sont reconduits pour la saison d'hiver 2023-2024.

Dans le canton de Vaud, la clientèle de la Broye bénéficiera désormais d'un train toutes les 30 minutes entre Palézieux et Payerne le dimanche également. A noter aussi que, sur décision de l'Office fédéral des transports, la dénomination des trains régionaux passe de la lettre S à la lettre R dans plusieurs cantons romands.

Par ailleurs, de dimanche et jusqu'au 7 juillet prochain, les samedis, dimanches et jours fériés, et pour une phase-pilote, deux trains RegioExpress Neuchâtel-Frasne (RE9) sont prolongés depuis/jusqu'à Berne. Ce trajet offre ainsi une alternative de voyage entre Berne et Paris, avec changement à Frasne.

