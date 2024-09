Le PLR zurichois a adopté samedi son nouveau programme, intitulé «Saisir les chances – pour la liberté et le progrès». Le projet prévoit notamment une limitation de l'immigration, y compris en provenance de l'Union européenne (UE).

Filippo Leutenegger, président du PLR du canton de Zurich, lors du congrès du PLR du canton de Zurich, le samedi 14 septembre 2024 au Careum Auditorium à Zurich. (KEYSTONE/Til Buergy) KEYSTONE

ATS

Lors du congrès, une petite trentaine de propositions portant sur l'ébauche de programme envoyé à l'interne il y a deux semaines ont été discutées par les quelque 250 membres. Le document a été adopté sans modification majeure.

Tout en plaidant pour un accès non bureaucratique à de la main-d'oeuvre qualifiée étrangère, le PLR zurichois veut réduire l'immigration. L'accord en négociation avec l'UE doit comprendre un concept de protection efficace pour contrôler et réduire l'immigration européenne en Suisse, souligne notamment dans son nouveau programme la section zurichoise du parti proche des milieux économiques.

Contre la suppression de l'école inclusive

Le projet met aussi l'accent sur des axes tels que «la compétitivité grâce à un système éducatif fort», «la simplification des règles de construction pour plus de logements» et «des soins de santé plus efficaces». Après discussion, les membres ont ajouté à leur programme le point «protéger l'environnement durablement pour la prochaine génération».

Une majorité des membres présents se sont opposés à ce que le PLR s'engage pour la suppression de l'école inclusive, une position pourtant défendue par le parti au niveau national. Chaque enfant doit être traité de la manière la plus inclusive possible et on doit également continuer à développer l'école inclusive, a dit le président du PLR zurichois, Filippo Leutenegger.

Lors de son congrès, le parti a en outre indiqué avoir l'intention de lancer deux initiatives populaires. L'une vise à réduire le nombre d'employés dans l'administration cantonale et l'autre demande des règles de construction moins sévère et des procédures d'autorisation plus rapides pour faciliter la réalisation de logements.

Pour un «Etat fort»

Présente à Zurich, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a parlé d'un congrès «historique». Lors d'une courte intervention, elle a notamment évoqué le déficit des finances fédérales et le réexamen en cours des tâches et des subventions.

La ministre des finances a assuré que les libéraux-radicaux «ne veulent pas d'un Etat faible, mais d'un Etat fort». Selon Mme Keller-Sutter, seul un Etat fort, capable d'accomplir ses missions, est social et à même de fixer des priorités pour l'avenir.

olgr, ats