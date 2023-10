La 23e édition du Salon suisse des goûts et terroirs se tiendra du 1er au 5 novembre à Bulle (FR). Les 40'000 visiteurs attendus découvriront 300 exposants qui leur proposeront de déguster 5500 produits et spécialités régionales, nationales et internationales.

La nouvelle édition du Salon suisse des goûts et terroirs à Bulle (FR) s’annonce "gourmande", selon les organisateurs, avec 300 exposants ainsi que 5500 produits et spécialités (archives). ATS

Les organisateurs ont dévoilé mercredi devant la presse à Espace Gruyère le programme de l'édition qui s'ouvre dans deux semaines tout juste. La manifestation comporte deux hôtes d’honneur: l'oeuf suisse, présenté par les aviculteurs romands, et les vins de Suisse alémanique, sous l'appellation «Deutschschweizer Wein».

La manifestation permet de «partir à la découverte de nouvelles saveurs et à la rencontre des artisans qui font vivre nos riches patrimoines régionaux et nous proposent des produits authentiques du terroir», a constaté Didier Castella, avec sa double casquette de président du Conseil d’Etat fribourgeois et de président du salon.

Soigner les visiteurs

Le comité d'organisation veut un public «heureux et rassasié», a ajouté la directrice du salon Marie-Noëlle Pasquier. Dans le détail, l'oeuf suisse dévoile ainsi tous ses secrets, de sa production jusqu'à sa commercialisation au travers d'une exposition ludique et animée, avec notamment un véritable poulailler de ponte.

Le public pourra par ailleurs participer au 5e championnat suisse de tocage d'œufs, le 4 novembre, pour tenter d'en décrocher le trophée. Au-delà, de nombreuses animations et découvertes pour tous les âges figurent au programme d'un rendez-vous qui prend de l'ampleur d'édition en édition, se sont réjouis les organisateurs.

Onze régions viticoles

Pour les vins alémaniques, les visiteurs pourront déguster une sélection issue de onze régions. L'occasion de découvrir l'offre venant des Grisons, en passant par des crus produits le long du Rhin, aux abords des lacs de Constance, de Zurich ou des Quatre-Cantons, ainsi que ceux du Mittelland et de Bâle-Campagne.

L'an dernier, plus de 41'000 personnes s'étaient régalées à l'occasion de la 22e édition du Salon suisse des goûts et terroirs. L'Espagne, le SwissBierMuseum (Musée de la bière Cardinal) et le Musée suisse en plein air de Ballenberg (BE) en étaient les invités d'honneur.

lp, ats