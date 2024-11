Le Grand Conseil vaudois a accordé mardi un deuxième crédit d'étude de 3,26 millions de francs, destiné à financer l'approfondissement des études pour la conservation et la rénovation de l'amphithéâtre romain d'Avenches. Un premier crédit d'étude de 1,3 million avait déjà été accordé en juin 2021.

Une vue de l'amphithéâtre d'Avenches, fermé pour cause de travaux depuis l'automne 2022 (archives). ATS

ATS

Les députés ont accepté à l'unanimité la demande du Conseil d'Etat. «C'est un projet exceptionnel et passionnant, tant du point vue du patrimoine, de l'histoire, de la culture et du tourisme», a affirmé devant le plénum la conseillère d'Etat en charge du dossier Isabelle Moret. Elle a aussi assuré qu'il sera toujours possible d'organiser les festivals Rock Oz'Arènes et Avenches Tattoo dans les arènes après les grands travaux de rénovation.

Concrètement, le crédit d'étude est destiné à financer des études approfondies pour l'établissement d'un projet définitif de conservation et restauration, procéder aux appels d'offres auprès d'entreprises et établir le dossier de l'enquête publique. Il permettra d'établir un devis général «très solide» en vue de présenter un crédit d'ouvrage en 2025, selon le gouvernement.

Pour rappel, l'amphithéâtre de la capitale de l'Helvétie romaine a été fermé à l'automne 2022. Une réouverture partielle est prévue en 2027, avec une fin complète des travaux à l'été 2029. Outre des arènes restaurées, Avenches devrait bénéficier en 2028 d'un nouveau Musée romain.

Ce chantier de restauration devrait coûter près de 30 millions de francs au total. Le crédit d'ouvrage pour le musée est, lui, estimé à 51 millions de francs

sj, ats