Les intempéries ont été meurtrières ce week-end en Suisse. Trois personnes ont perdu la vie dans le Val Maggia et ses vallées latérales au Tessin et une est encore portée disparue. Un mort et un disparu sont aussi à déplorer en Valais.

Ignazio Cassis a exprimé le soutien du Conseil fédéral à la population du Val Maggia et aux autorités. Il a rappelé que l'armée avait déjà mis à disposition des sauveteurs et des hélicoptères Super Puma. (KEYSTONE/Ti-Press POOL/Samuel Golay) KEYSTONE

ATS

Dimanche matin, les corps de deux personnes ont été récupérés dans le Val Bavona, à proximité d’un éboulement. Il s’agirait de deux femmes qui résidaient dans leur maison de vacances, mais leur identité n’a pas encore été formellement confirmée. Une troisième dépouille a été retrouvée en fin de matinée dans la même zone. Une quatrième personne, portée disparue, était toujours activement recherchée dans le Val Lavizzara.

La personne décédée en Valais est un homme dont l'identification est toujours en cours. Il a été retrouvé sans vie sous les gravats dans un hôtel à Saas-Grund. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble avoir été surpris par la montée rapide des eaux, a indiqué la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud.

Toujours dans le Haut-Valais, un Suisse de 52 ans est porté disparu dans la région de Binn. Les recherches sont en cours, a ajouté la procureure, qui n'exclut pas que les intempéries aient fait d'autres victimes.

Vallée coupée du monde

Au total, 400 personnes ont été évacuées des zones frappées par les intempéries au Tessin. Si une colonie d'été comptant 40 enfants et 30 adultes a pu être évacuée de Mogno, dans le haut Val Lavizzara, en matinée, les quelque 300 personnes qui s'étaient réunies à Peccia pour un tournoi de football attendaient toujours en fin d'après-midi d'être héliportées vers la plaine.

Pour l'heure, le Val Maggia et ses vallées latérales sont en effet uniquement accessibles par les airs. Tout accès routier a été coupé après l'écroulement d'un pont emporté par les flots à la hauteur de Cervio, à l'entrée du Val Maggia. Les communications, l'électricité et l'eau potable sont aussi coupés dans toute la région. Selon le radar de Meteonews, il est tombé quelque 200 litres par mètre carré dans le haut du Val Maggia en 24 heures.

La répétition d'évènements catastrophiques «nous touche profondément», a déclaré dimanche à Locarno le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Ce n'est pas facile de venir sur place à l'occasion de tels évènements, a relevé le ministre, qui s'était déjà rendu sur les lieux des intempéries le week-end dernier dans le Val Mesolcina (GR).

Saas-Grund a «payé très cher»

Le Valais aussi a fait appel à l'armée suisse. Celle-ci sera affectée «en priorité» à des travaux de pompage, a précisé Marie Claude Noth-Ecoeur, cheffe de l'Organe cantonal de conduite (OCC).

Les orages «violents et répétés», la fonte des neiges et des sols saturés d'eau ont créé «un cocktail parfait» pour avoir une situation «très compliquée», a expliqué Raphaël Mayoraz, chef du Service des dangers naturels valaisan.

Le village de Saas-Grund a «payé très cher», tout comme plusieurs autres vallées, notamment celles de Conches et de Zermatt, a-t-il ajouté. Le Rhône a aussi débordé en différents endroits, entre Rarogne et Gampel ou encore à Chippis et à Sierre.

Plusieurs centaines de personnes – le nombre officiel n'est pas encore connu – ont dû être évacuées dans ces régions depuis samedi, mais aussi à Sion, où les deux campings ont été vidés.

Les intempéries ont aussi entraîné la fermeture de nombreuses routes dans le canton. L'axe du Simplon a notamment été fermé à la circulation, tout comme l'autoroute entre Sierre et Sion. Le trafic ferroviaire a aussi été fortement perturbé. Tant sur le rail que sur la route, «une reprise progressive» est attendue la semaine prochaine, selon les autorités.

Situation «sous contrôle»

Concernant l'état du Rhône et des cours d'eau latéraux, la situation est désormais «sous contrôle» et la décrue est en cours, a indiqué le conseiller d'Etat Frédéric Favre. Le contexte demeurera toutefois «fragile» durant plusieurs jours.

Plus en aval du Rhône, les autorités vaudoises ont décidé en milieu de journée d'évacuer à titre préventif la zone industrielle d'Aigle (VD). L'accès à la route industrielle d'Aigle à St-Triphon était interdit au moins jusqu'à dimanche 18h00.

dv, ats