En raison du changement climatique, lorsqu'il pleuvra, il devrait y avoir plus de fortes précipitations. ats

Les points forts du jour

SECURITE : la conseillère fédérale Viola Amherd s'exprime sur les travaux de la commission d’étude sur la politique de sécurité. Celle-ci, instituée il y a un an, a été chargée de faire des recommandations au Conseil fédéral. Récemment, Le Temps a révélé que l'un de ses membres, le socialiste Pierre-Alain Fridez, avait quitté le navire, estimant que plusieurs experts et personnalités choisis par la cheffe du Département fédéral de la Défense pour cette commission, étaient acquis à sa vision de la politique de la sécurité et n'avaient pas permis une discussion ouverte sur les thèmes sensibles.

REVENUS : l'Office fédéral de la statistique rend publique la statistique 2023 sur les revenus professionnels bruts des personnes actives. Ces données permettent aussi de visualiser la répartition des personnes actives occupées selon les classes de revenu professionnel. En 2022, 29% des hommes travaillant à plein temps avaient perçu un revenu supérieur à 104'000 francs contre 17% des femmes.

FOOTBALL : Trois clubs suisses bataillent ce soir sur la scène européenne. Servette aura la tâche la plus ardue: les Genevois reçoivent Chelsea dès 20h30 en play-off retour de Conference League, après avoir perdu 2-0 à Londres lors du match aller. Toujours en Conference League, Saint-Gall se déplace dès 19h00 en Turquie pour y affronter Trabzonspor. Il y avait eu 0-0 voici une semaine. Enfin, en play-off retour d'Europa League, Lugano jouera aussi en Turquie: les bianconeri seront opposés au Besiktas Istanbul. Le match aller s'était soldé par un nul 3-3.

AUJOURD'HUI, C'EST : la Journée internationale contre les essais nucléaires. Le premier essai nucléaire a eu lieu le 16 juillet 1945. Depuis cette date, plus de 2000 essais nucléaires ont été effectués. La Journée internationale vise à sensibiliser aux effets négatifs des explosions expérimentales d’armes atomiques et autres explosions nucléaires sur la santé et l'environnement.

Vu dans la presse

CHANGEMENT CLIMATIQUE : Une nouvelle étude de l'EPFZ prédit une nette diminution des pluies dans les régions alpines pendant les mois d'été d'ici la fin du siècle. «Nous devons réfléchir à la manière de nous adapter aux conditions futures», a déclaré Christoph Schär à Tamedia en se référant à l'étude. Selon le professeur de l'Institut des sciences de l'atmosphère et du climat de l'EPFZ, les résultats de l'étude indiquent que si le réchauffement global augmente au même rythme que jusqu'à présent, il pleuvra 20 à 40% de moins d'ici la fin du siècle. Et lorsqu'il pleuvra, il devrait y avoir plus de fortes précipitations. Les modèles donnent une autre image pour l'hiver. «Les laves torrentielles s'abattront probablement plus souvent, car dans les vallées, il y a beaucoup d'alluvions et d'éboulis dans les ruisseaux», explique encore Christoph Schär.

SANTE : Selon une étude, près d'une personne sur deux en Suisse consomme des compléments alimentaires. C'est la conclusion d'un nouveau sondage réalisé par l'entreprise de recherche gfs.bern à la demande de la société bâloise Doetsch Grether, rapporte CH Media. Près de la moitié des personnes interrogées s'informent activement sur la prévention, le sujet étant plus important pour les femmes que pour les hommes. 92% des participants s'informent sur les mesures de prévention auprès de leur médecin de famille et 82% préfèrent faire leurs propres recherches sur Internet, surtout les plus jeunes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1949) : L'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique sur le site d'essais nucléaires de Semipalatinsk.

- Il y a 75 ans (1949) : Naissance des frères Igor et Grichka Bogdanoff, les jumeaux stars des années 1980 pour avoir lancé la première émission télévisée de science-fiction en France. Ils sont décédés du Covid-19 le 28 décembre 2021 pour Grichka et six jours plus tard pour Igor, tous deux n'étant pas vaccinés.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance de l'écrivain suisse Lukas Hartmann (de son vrai nom Hans-Rudolf Lehmann), époux de l'ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.

- Il y a 100 ans (1924) : Naissance de la chanteuse américaine Dinah Washington. Surnommée la «reine du blues», elle a été ne source d'inspiration pour un grand nombre de chanteuses, notamment Etta James et Aretha Franklin.

Le dicton du jour

Pluie à la Sainte-Sabine, Est une grâce divine

