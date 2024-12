La communauté syrienne en exil en Suisse a réagi avec joie à la chute du régime de Bachar al-Assad. Une manifestation spontanée était prévue dimanche en fin d'après-midi sur la place de la gare à Berne, a annoncé l'association Syrie-Suisse, interrogée par l'agence de presse Keystone-ATS.

Les membres de la communauté syrienne en exil ont suivi avec attention les événements de ces derniers jours. On se réjouit «follement» de la chute du dirigeant Bachar al-Assad, a déclaré Therese Junker, la coprésidente de l'association Syrie-Suisse.

Certaines personnes se demandent déjà ce que cela signifie pour leur statut de séjour en Suisse. En outre, malgré la joie, personne ne sait comment la situation politique en Syrie va évoluer et espère qu'elle restera pacifique, a poursuivi Therese Junker.

Environ 28'000 ressortissants syriens séjournaient en Suisse à la fin de l'année 2023, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

L'association Syrie-Suisse a été fondée en 2019 et s'engage pour l'intégration des personnes ayant fui leur pays en Suisse. Elle organise des manifestations culturelles afin de permettre des échanges et des rencontres entre les Syriens et la population suisse.

