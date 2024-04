Les vignerons vaudois sont inquiets face aux gelées nocturnes qui touchent actuellement la Suisse romande. En raison de la surface des cultures, aucune mesure d'urgence ne peut être entreprise.

«Nous sommes tous inquiets, on frise le code un peu partout», a déclaré François Montet, président de la Fédération vigneronne vaudoise, lundi à Keystone-ATS. «Dans le meilleur des cas nous serons juste au-dessus du zéro», a-t-il ajouté.

Un premier épisode de gel vendredi a donné lieu à des «dégâts mineurs» tandis qu’un deuxième épisode a eu lieu dans la matinée. Il est toutefois encore trop tôt pour dire si la vigne a subi des dégâts. «Il faudra attendre quelques jours pour se prononcer».

Les viticulteurs vaudois croisent les doigts pour les prochaines nuits, MeteoNews ayant annoncé des températures minimales autour de 0° ou légèrement inférieures, ainsi que des gelées au sol, pour les nuits à venir et jusqu'à vendredi. La Suisse romande est un peu plus exposée au gel que l'est du pays en raison des éclaircies nocturnes qui y sont plus fréquentes.

«A la merci de la météo»

Les vignerons vaudois ne peuvent entreprendre aucune mesure pour contrer le gel. «L'enfumage par bougies peut marcher dans les fonds de vallées en Valais, mais pas chez nous. En raison de nos surfaces, nous sommes à la merci de la météo», explique François Montet.

Les seules mesures préventives sont à prendre bien à l'avance, au niveau des méthodes de culture. «On peut agir sur la gestion de la hauteur de l’herbe et la hauteur du fil porteur», développe le spécialiste. En effet, comme l'air froid est lourd, plus une branche est proche du sol, plus elle risque de subir des dégâts en raison du gel.

Dans le cas actuel, le fait que les vignes n'aient pas encore été ébourgeonnées pourrait jouer en faveur des viticulteurs. «Suivant le niveau de gel, cela pourrait nous donner une chance, mais si c'est un gros gel, tout va y passer», prévient-il.

