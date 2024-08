L’heure de vérité pour Stéphane Plaza

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Stéphane Plaza est jugé mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris. IMAGO/ABACAPRESS

ATS

Les points forts du jour

PROCES 1MDB : Le directeur de Petrosaudi et son bras droit seront fixés sur leur sort ce mercredi. Le Tribunal pénal fédéral rendra son verdict dans l'affaire 1MDB. Les deux hommes sont accusés d'avoir détourné 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien. Ils ont plaidé l'acquittement.

FAUX RABAIS : L'affaire des fausses promotions chez Conforama Suisse repasse en justice. Après le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en juin 2023, c'est le Tribunal cantonal vaudois qui se penche mercredi après-midi, en appel, sur les pratiques du discounter spécialisé dans les équipements de la maison.

FRANCE : L'animateur vedette de télévision et agent immobilier Stéphane Plaza est jugé mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris pour des violences sur deux anciennes compagnes. Popularisé par ses différentes émissions sur M6, il est poursuivi pour des «violences habituelles physiques et/ou psychologiques par concubin» entre août 2018 et avril 2022 sur l'une de ses anciennes compagnes, ainsi que pour des «violences habituelles psychologiques par concubin» sur une autre femme entre décembre 2021 et septembre 2022. L'animateur de 54 ans, qui récuse les accusations portées à son encontre, est placé sous contrôle judiciaire depuis le mois de mars.

CINEMA : La Mostra de Venise s'ouvre ce mercredi. La cité des Doges est plus que jamais la destination de rentrée du tout-Hollywood: Angelina Jolie, Nicole Kidman, Brad Pitt, George Clooney ou la jeune Jenna Ortega y sont attendus. Tout comme Lady Gaga, à l'affiche du nouveau «Joker».

JEUX PARALYMPIQUES : Les Jeux paralympiques de Paris s'ouvrent ce mercredi, deux semaines et demie après la clôture des Jeux olympiques. Les athlètes Marcel Hug et Elena Kratter porteront le drapeau suisse. Environ deux millions de billets ont déjà été vendus. «On a des stades qui seront pleins», a annoncé mardi le patron du comité d'organisation Tony Estanguet.

Vu dans la presse

ENERGIE SOLAIRE : Dans le cadre d'un sondage représentatif pas encore publié, la majorité des Bernois (63%) se sont prononcés en faveur d'un renforcement de l'obligation d'installer des panneaux solaires dans leur canton. C'est le résultat d'un sondage réalisé par l'institut d'opinion et d'étude de marché Opinion Plus à la demande des Verts bernois, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. Selon le sondage, la population bernoise est également favorable à l'obligation d'utiliser des surfaces appropriées pour la production d'énergie solaire sur les grands bâtiments, tels que les immeubles collectifs ou les bâtiments industriels. En Suisse, l'obligation d'installer des panneaux solaires n'existe que pour les nouvelles constructions dont le toit dépasse 300 mètres carrés.

JUSTICE : Selon une statistique de l'Office fédéral de la statistique, la justice du canton du Jura a été la plus clémente l'année dernière en matière d'expulsion d'étrangers. Le Jura n'a banni que 25% de tous les délinquants étrangers qui ont commis des infractions répertoriées, tandis que la justice grisonne a été la plus sévère en expulsant 81% des accusés en 2023, rapporte CH Media. Selon ses journaux, les chiffres varient également en fonction des délits. La valeur moyenne pour l'ensemble de la Suisse est de 58%.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : Décès du comédien français Michel Aumont, sociétaire honoraire de la Comédie-Française qui a également excellé dans des seconds rôles au cinéma ("Des enfants gâtés», «Edith et Marcel», «Palais Royal"). Il était né en 1936.

- Il y a 20 ans (2004) : Décès de l'avocat zurichois Sigi Feigel. Ce fils d'immigrés juifs russes, combattant contre le racisme et l'antisémitisme, a été directeur de la communauté israélite de Zurich, puis de la Fédération suisse des communautés israélites.

- Il y a 30 ans (1994) : Décès de la chanteuse de zarzuela espagnole Pepita Embil, la mère de Plácido Domingo.

- Il y a 100 ans (1924) : Début du soulèvement géorgien contre la domination soviétique. L'insurrection sera étouffée par l'armée rouge et sera suivie de répressions massives.

Le dicton du jour

«C'est comme s'il pleuvait du vin, Fine pluie à Saint-Augustin.»

ro, ats