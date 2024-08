Elisabeth Baume-Schneider n'exclut pas des conséquences sur le personnel

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider n'exclut pas des conséquences au niveau du personnel suite aux mauvaises projections de l'AVS. Elle veut présenter de manière transparente, une fois l'enquête administrative terminée, comment l'erreur a pu se produire.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a réagi mardi depuis La Chaux-de-Fonds aux révélations sur les erreurs de calcul sur la situation financière de l'AVS. ATS

Déjà à la mi-mai, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a commencé à soupçonner que quelque chose ne tournait pas rond dans les calculs des dépenses de l'AVS. Mais la ministre des assurances sociales n'en a eu connaissance que deux mois plus tard, a-t-elle indiqué jeudi dans une interview à la radio alémanique SRF. Le 15 juillet exactement, a-t-elle précisé à l'émission Forum de la RTS.

Mardi, elle avait déjà dit que la transparence était très importante pour elle, lorsqu'elle avait été interrogée par Keystone-ATS en marge de La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds (NE). C'est pourquoi elle a lancé une enquête administrative, afin de comprendre comment les difficultés et les erreurs dans les calculs se sont produites.

«Il s'agira de comprendre quand les erreurs sont apparues, pour être crédible et prendre des décisions», a déclaré la Jurassienne. Et d'insister sur la nécessité de rétablir la confiance des Suissesses et des Suisses dans les assurances sociales.

Calcul trop pessimiste

L'OFAS a annoncé mardi s'être trompé dans le calcul des projections AVS. Son évolution financière a été présentée de manière trop négative, les dépenses étant de quatre milliards inférieures à ce qui était prévu pour 2033.

Pour la gauche et les Vert-e-s, ce calcul trop pessimiste a induit en erreur les citoyens à l'occasion de la votation sur le relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, accepté de justesse (50,6%) en septembre 2022. Les chiffres de la Confédération ont été déterminants durant la campagne, selon eux. Les Vert-e-s ont indiqué mercredi qu'ils déposeraient d'ici vendredi un recours contre la votation.

Voies de recours

Les Femmes socialistes suisses s'étaient elles dites «consternées». Elles ont déclaré attendre les excuses du Conseil fédéral et comptent sur le fait que ce dernier propose de répéter la votation de septembre 2022. Elles devaient aussi discuter jeudi de la possibilité de faire recours.

«Il ne m'appartient pas de me prononcer» sur une répétition de la votation, a ajouté Elisabeth Baume-Schneider jeudi soir à la RTS. «C'est vraiment bien, dans notre démocratie, il y a des voies de recours (...) et le Tribunal fédéral pourra et devra se prononcer en ayant tous les éléments à sa disposition», a précisé la Jurassienne.

