Les points forts du jour

ENERGIE : Après le ministre de l'énergie Albert Rösti, un comité interpartis se lance jeudi dans la campagne de votation sur l'approvisionnement de la Suisse en énergies renouvelables, soumise au référendum le 9 juin. Des parlementaires de tous les partis, y compris de l'UDC qui y est opposée au niveau national, défendent la grande réforme de l'énergie.

TERRORISME : Après cinq semaines d'audience, la cour d'assises de Paris rend son verdict jeudi en France contre quatre hommes accusés d'avoir joué un rôle dans la préparation de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018, qui avait fait cinq morts et onze blessés. Le procès concerne des complices présumés de l'auteur principal de l'attentat, qui avait été abattu par la police au terme de 48 heures de traque. L'homme avait surgi le 11 décembre 2018 en plein coeur du traditionnel marché de Noël de Strasbourg et ouvert le feu sur des passants en criant «Allah Akbar».

FOOTBALL : Premier au classement avant la 30e journée de la Super League de football, les Young Boys de Berne seront sous pression à l'heure d'accueillir l'avant-dernier du classement Grasshopper Zurich jeudi soir. Le champion de Suisse en titre, qui ne compte qu'un point d'avance sur Servette, défait mercredi, n'a pas marqué le moindre but depuis plus de 200 minutes. La lutte pour la 6e place battra aussi son plein jeudi soir: Lausanne (8e) accueille St-Gall, 6e avec 7 points d'avance sur le LS, alors qu'Yverdon (9e) reçoit le 7e, Lucerne.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 4 avril, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte contre les mines. Ces engins tuent ou blessent en moyenne une personne toutes les heures dans le monde. La Suisse est active dans le déminage, notamment en Ukraine. Toutes les informations sur le site de l'ONU: Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte antimines.

Vu dans la presse

ESPIONNAGE : Des cas de syndrome de La Havane ont également été observés au sein de la mission diplomatique américaine auprès de l'ONU de Genève, rapporte jeudi la Tribune de Genève, citant le Wall Street Journal et The Insider. Trois Américains en auraient été victimes avant 2019. Une des personnes se plaignant de ces troubles caractéristiques a même été transportée par avion aux États-Unis pour y subir un traitement médical. Selon une enquête internationale de plusieurs médias, le syndrome de La Havane, subi depuis plusieurs années par des dizaines de diplomates américains, est en lien avec l'unité 29155 du GRU, le service de renseignement militaire russe. La plupart de ses membres sont passés par la mission russe auprès de l'ONU à Genève, ajoute la Tribune de Genève.

CLIMAT : En moins de 80 ans, la forêt s'est étendue de 50 à 70 mètres plus haut en altitude en Valais sous l'effet du réchauffement climatique et de la déprise agricole, indique dans Le Nouvelliste de jeudi Thiên-Anh Nguyen, chercheuse à l'EPFL Valais Wallis. La doctorante a créé un outil d'intelligence artificielle pour cartographier le phénomène. Pour Jean-Christophe Clivaz, chef du service valaisan des forêts, des cours d'eau et du paysage, cette évolution présente des avantages et des inconvénients. Côté positif, «cette migration crée des zones d'ombre et atténue l'augmentation des températures. Elle stabilise aussi le manteau neigeux, ce qui renforce la protection contre les avalanches». Mais, ajoute-t-il, la forêt remplace aussi les pelouses alpines, où vivent des espèces emblématiques, comme le petit tétras, le lagopède alpin ou le lièvre variable, qui voient leur habitat disparaître.

PARTIS : L'ancienne conseillère aux Etats genevoise Lisa Mazzone, seule candidate à la présidence des Vert-e-s, dit jeudi dans la Neue Zürcher Zeitung ne pas vouloir mener le parti dans l'opposition, malgré le recul des thèmes environnementaux dans l'opinion publique. «En Suisse, il n'y a pas de gouvernement ou d'opposition. Cette vision binaire est fausse», ajoute-t-elle. La formation écologiste doit utiliser tous les instruments politiques, y compris les initiatives populaires et les référendums, poursuit-elle. «Si on se contente d'être en colère, on n'obtient rien». L'assemblée des délégués des Vert-e-s doit choisir samedi à Renens (VD) les membres de la présidence du parti.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : la Finlande rejoint officiellement l'OTAN. Le ministre finlandais des affaires étrangères Pekka Haavisto remet à Bruxelles l'instrument d'adhésion de son pays, clôturant ainsi le processus d'adhésion.

- Il y a 45 ans (1979) : naissance de l'acteur australien Heath Ledger ("Le Secret de Brockeback Mountain», «The Dark Knight"). Il est décédé en janvier 2008.

- Il y a 75 ans (1949) : naissance du dirigeant kurde Abdullah Öcalan, chef du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

- Il y a 75 ans (1949) : signature du traité de l'Atlantique Nord à Washington par douze Etats. Cet accord donne naissance à l'OTAN.

- Il y a 85 ans (1939) : naissance du trompettiste de jazz sud-africain Hugh Masekela ("Grazing In The Grass"). Il est décédé le 23 janvier 2018.

- Il y a 95 ans (1929) : décès du constructeur automobile allemand Carl Benz. Sa voiture à moteur, breveté Benz numéro 1 de 1885, est considérée comme la première automobile utilisable dans la pratique. Le 29 janvier 1886, il a déposé un brevet pour sa voiture à moteur.

- Il y a 100 ans (1924) : création des parfums Channel.

- Il y a 110 ans (1914) : naissance de l'écrivaine française Margherite Duras ("L'Amant», «Moderato cantabile"). Elle est décédée en 1996.

Le dicton du jour

«À la Saint-Isidore, si le soleil dore, le blé sera haut et chenu, mais le pommier sera nu».

