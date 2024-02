Schwyzois et Uranais renouvellent leurs autorités cantonales le 3 mars prochain. Les nouveaux candidats aux deux exécutifs auront la vie dure: à Uri, cinq ministres sur sept se représentent alors qu'à Schwyz, tous les conseillers d'Etat en exercice briguent un nouveau mandat.

Quatrième plus grande formation politique du canton de Schwyz, le PS propose la candidature de l'actuel président du parlement cantonal, Jonathan Prelicz, âgé de 33 ans. KEYSTONE

Les sept fauteuils du gouvernement schwyzois sont entièrement en mains bourgeoises depuis 2012. Une nouvelle fois, le PS tente de récupérer le siège perdu, il y a douze ans, après 68 ans de présence ininterrompue au Conseil d'Etat. Quatrième plus grande formation politique du canton, le PS propose la candidature de l'actuel président du parlement cantonal, Jonathan Prelicz, âgé de 33 ans.

Deux «challengers» uniquement à Schwyz

La tâche de cet enseignant et chanteur classique s'annonce, pour le moins, ardue. Aucun des sept ministres actuels ne se retire. Il s'agit des UDC André Rüegsegger, Herbert Huwiler et Xaver Schuler, des libéraux-radicaux Petra Steimen-Rickenbacher et Damian Meier, ainsi que des centristes Michael Stähli et Sandro Patierno.

Seul autre «challenger», le paysan Peter Abegg, âgé de 62 ans, brigue un siège gouvernemental pour la troisième fois. Le candidat sans parti s'oppose à la présence du loup en Suisse. Il vise particulièrement le siège du ministre de l'environnement Sandro Patierno (Le Centre). L'agriculteur a aussi souvent critiqué les mesures anti-pandémiques.

L'UDC, premier parti schwyzois

Désormais, tous les candidats au gouvernement schwyzois figurent sur un seul bulletin préimprimé, comme dans d'autres cantons. Les citoyens doivent faire leur choix sur cette base. Jusqu'aux dernières élections cantonales, les partis et alliances présentaient encore leurs propres candidats à l'exécutif sur des listes différentes. Un éventuel deuxième tour est agendé au 14 avril.

Les Schwyzois élisent aussi leur parlement de 100 députés. Actuellement, l'UDC y forme le plus grand groupe parlementaire avec 32 sièges, devant Le Centre (24 mandats), le PLR (20), le PS (17 dont un sans parti) et les Vert'libéraux (6).

Uri: renouvellement au Centre et au PLR

Dans le canton d'Uri, deux ministres sur sept se retirent. Il s'agit du centriste Beat Jörg et du libéral-radical Roger Nager. Les deux autres conseillers d'Etat du Centre, Urban Camenzind et Daniel Furrer, figurent sur un ticket à quatre candidats, avec la députée Céline Huber et l'ancien maire de Silenen Hermann Epp.

Le PLR représente son autre ministre, Urs Janett. Il le flanque du député Georg Simmen et de Petra Muheim Quick, ancienne députée au parlement zougois, revenue s'installer dans son canton d'origine en 2022. A l'UDC, le ministre Christian Arnold se représente lui-aussi. Il est accompagné sur la liste du parti par le député Hansueli Gisler.

Le conseiller d'Etat socialiste Dimitri Moretti se présente, lui aussi, pour un nouveau mandat. Les Vert'libéraux soumettent aussi une candidature, celle de l'ancienne maire de Bürglen, Luzia Gisler. Au total, onze candidates et candidats se disputent les sept mandats exécutifs. Actuellement l'exécutif uranais est composé de trois centristes, deux libéraux-radicaux, un UDC et un socialiste.

Parlement uranais dominé par Le Centre

Les Uranais renouvellent aussi leur parlement. Actuellement, les 64 sièges du législatif sont répartis de la manière suivante: Le Centre 25, PLR 16, UDC 13, PS/Vert-e-s 9 et un sans parti.

Un quart du législatif est élu au scrutin majoritaire, soit dans les plus petites communes. Un éventuel deuxième tour est prévu le 21 avril, tant pour le parlement que pour le gouvernement.

gf, ats