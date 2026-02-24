  1. Clients Privés
Environnement «Morges, ville zéro déchet»: l'objectif de réduction de 10% dépassé

ATS

24.2.2026 - 11:21

La Ville de Morges dresse un bilan «très positif» de son action de sensibilisation à la réduction des déchets, menée de 2022 à 2025. La quantité de déchets produite par habitant a baissé de plus de 10%, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

La Municipalité de Morges entend poursuivre ses efforts en cohérence avec le Plan climat communal, en consolidant les acquis et en continuant à promouvoir des modes de consommation plus sobres et responsables (archives).
La Municipalité de Morges entend poursuivre ses efforts en cohérence avec le Plan climat communal, en consolidant les acquis et en continuant à promouvoir des modes de consommation plus sobres et responsables (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.02.2026, 11:21

Lancé en 2022, le projet visait une diminution de 10% de la quantité totale de déchets produits par habitant à l'horizon 2025, tous types de déchets confondus. Les résultats atteints dépassent cet objectif, se réjouit la Municipalité.

La Ville enregistre une baisse de 12,21% entre 2021 et 2025, soit une réduction de plus de 50 kg de déchets par habitant, précise-t-elle. «Cette évolution confirme la pertinence d'une approche globale, complémentaire aux politiques de tri et de recyclage déjà bien ancrées à Morges», est-il souligné.

«Les données montrent une diminution continue sur l'ensemble de la période, malgré des rythmes variables selon les années. Cette tendance reflète l'impact progressif des nombreuses actions menées et la complexité inhérente aux changements durables de comportements de consommation», explique l'exécutif morgien.

Le projet «Morges, ville zéro déchet» s'est appuyé sur «une démarche volontaire, non culpabilisante et pragmatique». En partenariat avec l'association ZeroWaste Switzerland, il a proposé à la population, à diverses associations et entreprises locales, ainsi qu'à l'administration communale, des actions concrètes de sensibilisation, d'accompagnement et d'exemplarité.

