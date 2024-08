blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Le débat est vif sur la capsule «Sarco». ats

Les points forts du jour

ONU : La Suisse accueille jusqu'à lundi soir les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU à Genève, sauf la Russie qui a refusé d'envoyer une délégation. Les discussions porteront sur le respect et le renforcement du droit international humanitaire, 75 ans après l'adoption des Conventions de Genève.

FRANCE : Les tractations pour trouver un nouveau premier ministre doivent reprendre lundi en France. Le président français Emmanuel Macron va recevoir dans la journée Jordan Bardella et Marine Le Pen pour le RN, puis Eric Ciotti pour les républicains ralliés à l'extrême droite, ainsi que les présidents du Sénat Gérard Larcher et de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

CLIMAT : La Suisse n'est pas prête à faire face aux événements extrêmes qui résultent du changement climatique, estiment les Vert-e-s. Selon, eux des solutions existent pour réduire les risques, moyennant une stratégie claire et des moyens financiers suffisants. Le parti et sa présidente Lisa Mazzone présentent lundi les pistes pour accompagner la transition climatique.

TENNIS : Les Suisses Viktorija Golubic et Dominic Stricker entreront en lice lundi à l'US Open de tennis. La Zurichoise affrontera l'ex-numéro 2 mondial Paula Badosa vers 19h30 (heure suisse) sur le Grandstand, le troisième plus grand court new-yorkais. Le Bernois se frottera pour sa part à l'Argentin Francisco Comesana dès 11h00 sur le court numéro 4. Troisième Helvète engagé en simple dans cette dernière levée du Grand Chelem de la saison, Stan Wawrinka disputera son premier tour mardi.

Vu dans la presse

SUICIDE ASSISTÉ : La directrice de l'association d'aide au suicide Exit Suisse alémanique, Marion Schafroth, fait part dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de lundi de ses craintes d'un durcissement de la législation en raison du débat sur la capsule «Sarco». La réglementation actuelle a fait ses preuves au cours des 40 dernières années, explique-t-elle. Elle prône une approche plus libérale des règles de contrôle obligatoire, qui sont souvent une charge importante pour les proches. Selon Mme Schafroth, la police devrait continuer à vérifier la situation et les documents, «mais on n'a pas besoin de procureurs, de médecins légistes et de médecins de l'Etat». Il est en outre important, ajoute-t-elle, d'informer les futurs médecins sur l'aide au suicide au cours de leur formation.

SANTÉ : Le projet de caisse publique genevoise pour l'assurance maladie continue d'avancer, indique dans Le Temps de lundi le conseiller d'Etat Pierre Maudet, en charge du Département genevois de la santé et des mobilités. «Les travaux préparatoires ont débouché sur un rapport du Conseil d'Etat, présenté en juin dernier au Parlement cantonal», ajoute-t-il, soulignant que le texte a été «bien accueilli». Le projet a été renvoyé en commission pour examen. M. Maudet a en parallèle constitué un groupe d'experts «pour approfondir et développer le modèle envisagé». Son rapport devrait être connu «avant la fin de l'année en cours», relève le ministre.

TOURISME : Les touristes affluent à nouveau à Genève, constate lundi la Tribune de Genève. La cité de Calvin figure même parmi les cinq premières villes à visiter en Europe selon l'organisation «European Best Destinations», qui établit son classement par les votes de plus d'un million de voyageurs sur son site en ligne. Elle se trouve précisément à la quatrième place derrière Marbella, Monaco et Malte. Les votants expliquent leur choix de Genève par la proximité des Alpes, l'horlogerie, le siège de l'ONU, les chocolateries et le lac Léman.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 50 ans (1974) : décès du pilote et aventurier américain Charles Lindbergh. Il avait traversé l'océan Atlantique en solitaire de New York à Paris sans escale à bord du Spirit of St. Louis en 1927.

- Il y a 75 ans (1949) : décès du peintre, graphiste, dessinateur et illustrateur suisse Theodor Barth, un cousin du théologien Karl Barth.

Le dicton du jour

«Soleil rouge en août, c'est de la pluie partout».

