Le syndic de Vevey Yvan Luccarini est absent pour des raisons de santé depuis au moins deux semaines. C'est le vice-syndic Vincent Imhof qui le remplace depuis deux séances de Municpalité, a indiqué celui-ci vendredi à Keystone-ATS, confirmant une information du Blick romand. Un certain mystère entoure cette absence.

ATS

Lundi, ce sera la troisième séance de Municipalité que le vice-syndic vert'libéral présidera à la place du syndic de la gauche radicale (Décroissances-Alternatives). «Cela fait depuis fin octobre que l'on n'a plus de nouvelle de sa part. Nous n'avons aucune information ou détail sur cette absence pour raison de santé», confie M. Imhof.

Aucune date de retour n'a été communiquée à l'exécutif veveysan. «On espère le plus vite possible. Heureusement, nous sommes encore six municipaux, donc ce n'est pas un souci, on tient le coup», glisse encore le vice-syndic.

Yvan Luccarini siège depuis août 2020 à la Municipalité de Vevey. Il a accédé à la syndicature au printemps 2021, après que la gauche a frappé fort aux élections communales en faisant élire cinq des six candidats qui se présentaient à l'exécutif. Ce dernier est constitué de deux membres de Décroissance-Alternatives, de deux Vert-e-s, d'une PS, d'un Vert'libéral et d'un membre de Vevey Libre.

