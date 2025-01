Le conseiller national Martin Candinas (Centre/GR) ne veut pas être conseiller fédéral. Le Grison, considéré comme un des favoris à la succession de Viola Amherd, a annoncé lundi qu'il renonçait à être candidat.

Martin Candinas, qui avait présidé le Conseil national en 2022-2023, ne sera pas candidat à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral (archives). ats

«Aussi unique et attrayante que soit la fonction de conseiller fédéral, elle n'allume actuellement pas de feu intérieur en moi», écrit M. Candinas dans un communiqué. Il souhaite se consacrer à ses tâches actuelles, tout en restant attaché à sa famille et aux personnes qui l'ont élu au National et à ses différents mandats.

Le Grison de 44 ans siège depuis 2011 à la Chambre du peuple. Il a présidé la chambre en 2022/23, «l'une des plus belles tâches politiques que notre pays ait à offrir», souligne-t-il dans son communiqué.

Plusieurs refus

Le nom de Martin Candinas avait été évoqué à différentes reprises depuis l'annonce mercredi dernier de la démission de la ministre de la défense Viola Amherd.

Plusieurs représentants du Centre ont déjà annoncé ces derniers jours qu'ils ne se présenteraient pas au Conseil fédéral. Parmi eux figurent le président démissionnaire du parti Gerhard Pfister, qui faisait figure de grand favori.

La sénatrice fribourgeoise Isabelle Chassot, le Haut-Valaisan Philipp Matthias Bregy, chef du groupe parlementaire du Centre, ou le conseiller aux Etats st-gallois Benedikt Würth ont également décidé de ne pas briguer la succession de Mme Amherd.