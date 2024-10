Il n'y aura pas de plaques d'immatriculation personnalisées pour les voitures et autres véhicules pour le moment en Suisse. La Confédération a gelé un projet de refonte des plaques d'immatriculation.

L'introduction de plaques personnalisées, appelées «vanity plates», a été rejetée pour l'instant. (image prétexte) KEYSTONE

SDA / ATS ATS

L'introduction de plaques personnalisées, appelées «vanity plates», a été rejetée pour l'instant, notamment en raison des coûts et de la complexité, a indiqué mardi l'Office fédéral des routes (OFROU) à l'agence Keystone-ATS. L'office confirme ainsi une information parue dans le Blick.

L'idée d'avoir des plaques d'immatriculation avec une combinaison de lettres et de chiffres à choisir librement a été examinée parce que les plaques à six chiffres vont bientôt manquer dans les cantons de Zurich et de Berne en raison du nombre croissant de véhicules. La Confédération introduira dans ces deux cantons des plaques à sept chiffres.

La directive sur les plaques à sept chiffres devrait être publiée cette année encore et s'appliquer dès l'automne 2025 dans le canton de Zurich et, à terme, dans le canton de Berne. Les autres cantons ne sont pas concernés, selon l'OFROU.

ot, ats