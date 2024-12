36% des Suisses ont du mal à payer leurs primes maladie

Jamais les Suisses n'ont autant souffert de leurs primes maladie. Une étude de Comparis révèle une situation alarmante: un tiers de la population a du mal à boucler ses fins de mois à cause de ces coûts de plus en plus élevés.

Face à cette pression financière, les restrictions sont alors la règle: renoncer aux achats plaisirs, comparer les prix à l'extrême, et même rogner sur les vacances (illustration). skynesher / Getty Images

Rédaction blue News Marc Schaller

En 2024, 36% des Suisses ont eu du mal à payer leurs primes, un record selon une enquête de Comparis. Pire encore, plus d’un quart des Suisses anticipent une dégradation de leur situation financière en 2025, avec des bas revenus (4000 francs ou moins) particulièrement pessimistes.

Pour les foyers à faible revenu, les primes d’assurance maladie représentent un véritable casse-tête. 49% d’entre eux déclarent avoir des difficultés à les régler régulièrement, une situation qui s’aggrave depuis 2019. Même les revenus moyens (entre 4000 et 8000 francs par mois) sont touchés, avec 43% des ménages concernés. Sans surprise, les ménages les plus aisés (plus de 8000 francs) s’en sortent mieux, même si 19% avouent également ressentir la pression.

Face à cette pression financière, les restrictions sont alors la règle: renoncer aux achats plaisirs, comparer les prix à l'extrême, et même rogner sur les vacances.

«Lorsqu’il faut se serrer la ceinture, les dernières tendances ou les modèles dernier cri ne sont plus une priorité, qu’il s’agisse de tenues vestimentaires, d’ordinateurs portables ou autres tablettes. Alors, les équipements déjà disponibles sont souvent utilisés ou portés plus longtemps», explique Michael Kuhn, expert Consumer Finance chez Comparis.

À noter que l’âge joue un rôle clé: 73% des plus de 56 ans préfèrent ne pas renouveler leur garde-robe, contre 49% chez les plus jeunes. Si les jeunes entre 15 et 35 ans voient leur avenir avec confiance, les plus âgés, proches de la retraite, sont beaucoup plus prudents.

«Les jeunes sont en passe de toucher leur premier salaire complet avec des perspectives d’évolution de carrière, tandis que les personnes plus âgées, proches de la retraite ou déjà retraitées, entrevoient ou connaissent une période généralement assortie d’une baisse de leurs revenus», précise l'expert.