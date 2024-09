La Ferme des Tilleuls à Renens (VD) propose une nouvelle exposition consacrée à la photographie de mariage. Intitulée «Oui, je le veux!» et à voir jusqu'au 15 décembre, elle montre des photos de mariage issues de quatre continents et différentes époques.

La photographie de mariage fait l'objet d'une exposition à la Ferme des Tilleuls à Renens (archives). ATS

ATS

Les onze photographes invités viennent d'Arabie saoudite, du Ghana, d'Espagne, des Etats-Unis, d'Inde ou encore d'Italie. Parmi ces artistes figure aussi la Suissesse Valérie Baeriswyl, qui immortalise «avec amour et décomplexion les mariages en Suisse et en Haïti, son pays d'adoption», souligne l'institution renanaise dans son communiqué.

La Ferme des Tilleuls souligne que les photographes «artistiques» ont tendance à mépriser la photographie de mariage, la jugeant «trop commerciale, trop évidente et pas suffisamment intellectuelle.» Et pourtant, elle est l'une des branches «les plus actives et florissantes» du milieu.

«Mémoires personnelles et collectives»

Les photographes de mariage doivent constamment expérimenter de nouvelles techniques, lancer de nouvelles tendances esthétiques ou tester de nouveaux équipements. Les personnes actives dans ce milieu développent des talents de reporters, de portraitistes, de photographes de mode ou de publicité.

«Plus important encore, les photographes de mariage produisent des mémoires personnelles et collectives, reflétant fidèlement la diversité des sociétés dans lesquelles ils et elles opèrent», relève la Ferme des Tilleuls.

Aux travaux des onze artistes s'ajoutent les centaines de photos de mariage provenant des archives familiales du public de La Ferme des Tilleuls, confiés provisoirement à l'institution à la suite d'un appel lancé à la population il y a un an. Le photographe Paolo Woods est le curateur de l'exposition.

gsi, ats