Conférence à Bienne : des orateurs musulmans sous surveillance

Le coût des personnes âgées dans le système de santé en Suisse, mais aussi des comptes 2024 de la Confédération meilleurs que prévu et l'élection prochaine au Conseil fédéral font les titres de la presse dominicale.

Santé : la fin de vie, pas l’âge, fait exploser les coûts

Le fait de vieillir n'est pas le facteur déterminant pour expliquer la forte hausse des coûts de la santé, affirme Le Matin Dimanche, qui cite plusieurs études. Si les jeunes jusqu'à 18 ans coûtent certes près de dix fois moins que les 76-80 ans (1388 francs contre plus de 10'000 francs en 2023), c'est la fin de vie qui fait exploser la facture.

Selon l'une des études, les dépenses remboursées entre 2008 et 2010 par les assureurs maladie augmentent drastiquement dans les douze mois qui précèdent le décès, à 32'500 francs en moyenne. Et les coûts les plus importants sont occasionnés par les jeunes patients qui meurent du cancer.

Selon une autre étude réalisée entre 2012 et 2021, le facteur «vieillissement de la population» ne représente qu'un septième de la hausse des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins.

Déficit fédéral 2024 : moins lourd que prévu, mais l'avenir inquiète

Les comptes de la Confédération 2024, annoncés avec un déficit de 2,6 milliards de francs, devraient être meilleurs que prévu, annonce la ministre suisse des finances Karin Keller-Sutter dans Le Matin Dimanche. «La contribution unique de près d'un milliard que le Parlement souhaite pour les CFF sera payée en 2025 au lieu de l'année passée», explique-elle.

«Mais il est impossible encore de chiffrer les revenus supplémentaires». Pour les années suivantes, en revanche, la situation ne va pas s'améliorer, avertit la PLR saint-galloise. En 2026, il y a déjà «une charge supplémentaire d'environ 2 milliards».

Markus Ritter en campagne : entre ambitions fédérales et héritage paysan

Le conseiller national Markus Ritter (Centre/SG) mène une campagne professionnelle pour sa candidature à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral, constate la NZZ am Sonntag. Le président de l'Union suisse des paysans (USP) a prévu deux grands entretiens télévisés la semaine prochaine et a engagé une agence de relations publiques renommée.

L'USP a pour sa part déjà posé les jalons de la succession de M. Ritter à la tête de l'association, en déclarant que le conseiller national Martin Hübscher (UDC/ZH) fait partie de ses candidats idéaux. «Je ne laisserai jamais tomber les paysans. La transmission et la succession [au sein de l'USP] doivent être parfaitement réglées», indique M. Ritter dans le journal.

Guy Parmelin critique les restrictions US sur les puces AI

Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin rejette dans la NZZ am Sonntag le classement de la Suisse par les Etats-Unis du nouveau président américain Donald Trump dans une catégorie restreignant l'accès aux puces informatiques d'intelligence artificielle.

«Cette classification est difficile à comprendre», dit-il. Le conseiller fédéral assure que des premières discussions ont déjà eu lieu avec les Etats-Unis pour changer la donne, car «la Suisse produit des innovations qui sont également pertinentes pour les Américains». «Ce serait un autogoal pour les Etats-Unis», que de restreindre à la Suisse l'accès à des puces informatiques, assure l'UDC vaudois.

La Poste: Roberto Cirillo touchera 330'000 francs après sa démission

Le directeur de La Poste Roberto Cirillo, qui a annoncé sa démission pour la fin mars, va percevoir l'intégralité de son salaire jusqu'à la fin juillet, affirme le SonntagsBlick. Sa rémunération annuelle atteignant le million de francs, M. Cirillo va toucher plus de 330'000 francs pour les quatre mois, a calculé le journal.

Interrogée dans le SonntagsBlick, La Poste indique que ces versements sont conformes aux dispositions du code des obligations. Egalement questionné, le président du conseil d'administration Christian Levrat défend, lui aussi, le versement du salaire pendant ces quatre mois, relevant que M. Cirillo restera «à la disposition de l'entreprise jusqu'à la fin du délai de résiliation».

OFROU : séminaires de luxe et dépassements de frais révélés

La cheffe de la révision interne de l'Office fédéral des routes (OFROU) et son adjointe ont réservé des séjours coûteux à l'hôtel lors d'ateliers de travail, révèle le SonntagsBlick en se référant à des documents internes. Elles ont passé trois nuits dans un hôtel «wellness» à Loèche-les-Bains (VS) pour 1190 francs à l'occasion d'un séminaire en ligne. Une semaine plus tard, trois collaborateurs ont séjourné dans un hôtel 4 étoiles à Thoune (BE).

Les frais d'hébergement dépassaient la limite réglementaire de 250 francs par personne. Les deux dépenses ont été validées par le directeur de l'OFROU, Jürg Röthlisberger, selon le journal. Les séminaires ont permis de favoriser la collaboration professionnelle, explique un porte-parole de l'office, tout en reconnaissant que des limites avaient été dépassées.

Podcasts fédéraux : un million dépensé pour une audience limitée

L'administration fédérale a dépensé ces dernières années un million de francs pour des podcasts, qui sont, pour la plupart, très peu écoutés, rapporte la NZZ am Sonntag. Celui du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), intitulé «Un plus pour l'humanité», se distingue particulièrement avec des coûts de 300'000 francs et seulement 300 auditeurs en moyenne par épisode.

Seule l'armée suisse atteint une audience notable avec son podcast, note la NZZ am Sonntag, qui cependant les jugent tous peu informatifs, peu critiques et avec des coûts de production élevés.

Conférence à Bienne : des orateurs musulmans sous surveillance

Une conférence avec des orateurs musulmans controversés est prévue le 1er février à Bienne (BE), rapporte le SonntagsBlick. L'événement est organisé par le groupe Swiss Muslim Travel, qui propose des pèlerinages et des expériences communautaires aux musulmans.

L'influenceur islamiste Shoaib Hussain, connu sous le nom de «The Sunnah Guy» avec deux millions d'abonnés sur Instagram, sera l'orateur principal. Deux prédicateurs actifs dans des mosquées et des institutions présumées liées aux Frères musulmans sont également annoncés. Mais c'est la présence de l'imam Samir Raadouan Jelassi qui est la plus explosive.

La naturalisation de cet homme, domicilié en Suisse, a été refusée en raison de ses contacts avec des extrémistes. Selon le journal, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a averti que M. Jelassi représentait «un risque à terme pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse». La ville de Bienne assure que la manifestation sera étroitement surveillée.