La Confédération délie les cordons de sa bourse pour fournir plus d'aide humanitaire au Liban et en Syrie en raison de l'escalade de violence au Proche-Orient. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de débloquer sept millions de francs supplémentaires à cet effet.

Ces sept millions s'ajoutent aux 79 millions de contributions en faveur des actions humanitaires au Proche-Orient et dans la région (Territoire palestinien occupé, Irak, Israël, Jordanie, Liban et Syrie) pour 2024. Ils sont destinés au Fonds humanitaire des Nations Unies pour le Liban, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Croix-Rouge libanaise, ainsi qu'à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Syrie.

Ces organisations offriront abri, soin et protection aux personnes affectées, indique le gouvernement dans un communiqué. Elles leur fourniront également des denrées alimentaires de base, un approvisionnement en eau et assainissement, des médicaments, des soins de santé de base et des produits d'hygiène.

Les commissions de politique extérieure seront consultées sur cet octroi durant ce mois d'octobre. Cette enveloppe sera prélevée des fonds réservés à l'aide d'urgence de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

Intensification de la violence

L'escalade de la violence au Proche-Orient s'est nettement intensifiée depuis le mois dernier, a noté le Conseil fédéral. Et de rappeler que le dialogue, le respect du droit international et la désescalade sont indispensables pour mettre fin au conflit au Proche-Orient. Il a de nouveau appelé toutes les parties à cesser les hostilités dans toute la région.

Au Liban, plus de 1000 personnes ont été tuées et près de 10'000 ont été blessées. Selon les Nations Unies, le Liban compte plus d’un demi-million de déplacés internes et 280'000 personnes ont quitté le pays entre le 23 septembre et le 3 octobre, principalement vers la Syrie, a calculé le gouvernement.

Après avoir affaibli le Hamas lors d'une campagne militaire de grande envergure en représailles à l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le mouvement islamiste palestinien, Israël a déplacé à la mi-septembre l'essentiel de ses opérations au Liban voisin. Son but est d'éloigner le Hezbollah des zones frontalières du sud du Liban, son fief, et de faire cesser ses tirs de roquettes vers le nord d'Israël.

Mardi, le Hezbollah a ouvert un front contre Israël en soutien au Hamas. L'engrenage des violences transfrontalières pendant un an a tourné le 23 septembre à la guerre ouverte, avec le début du pilonnage violent par Israël des fiefs du Hezbollah.

