La Suisse veut entreposer ses déchets radioactifs des 50 dernières années sur son territoire. Pendant près d'un demi-siècle, la Société coopérative nationale pour le stockage de déchets radioactifs (Nagra) a cherché un site approprié. Voici une chronologie de ce processus, en commençant par les événements les plus récents.

- 19 novembre 2024: la Nagra dépose auprès de l'Office fédéral de l'énergie une demande d'autorisation générale pour le dépôt en profondeur à Stadel (ZH). Dans ce cadre, elle lui soumettra treize documents basés sur 200 rapports scientifiques d'un total d'environ 30'000 pages.

- 15 novembre 2024: avant même que la Nagra ne dépose la demande d'autorisation générale, la résistance se fait jour: un comité exige qu'après le Parlement, le peuple puisse également se prononcer sur le projet.

-18 octobre 2022: après son examen de plausibilité, le groupe d'experts allemand «Dépôt en couches géologiques profondes» (ESchT) considère le site proposé au nord du Lägern zurichois «comme le plus approprié du point de vue de la sécurité technique, en l'état actuel des connaissances».

-12 septembre 2022: après avoir cherché un site pendant près de 50 ans, la Nagra propose la région au nord du Lägern zurichois, dans la commune de Stadel pour le stockage définitif des déchets radioactifs. La population concernée avait été informée deux jours plus tôt de la décision. Le stockage est prévu à une profondeur d'environ 850 mètres sous terre.

- 2019-2022: la Nagra procède à de nouveaux forages exploratoires dans les trois régions restantes afin de compléter ses connaissances géologiques. Les projets de stockage sont concrétisés en intégrant les régions d'implantation et les effets des dépôts sur la société et l'économie sont étudiés.

- 21 novembre 2018: après les clarifications de la Nagra, le Conseil fédéral décide que les sites de Jura Est (AG, à l'ouest de Brugg), du nord des Lägern (AG/ZH) et de Zurich Nord-Est (Weinland, ZH/TG) doivent être examinés de manière approfondie en tant que sites potentiels pour un dépôt en profondeur.

- 6 novembre 2008: l'Office fédéral de l'énergie désigne six régions pour lesquelles un dépôt en profondeur est possible: le Südranden (SH), le pied sud du Jura (SO/AG), le Wellenberg (NW/OW) (chacun comme dépôt pour déchets de faible et moyenne activité), ainsi que le Jura-Est, la partie nord des Lägern (ZH/AG) et le Nord-Est de Zurich (chacun comme dépôt combiné pour déchets de faible et moyenne activité et de haute activité)

-2 avril 2008: le Conseil fédéral donne son feu vert à la recherche de sites. Dans un premier temps, il s'agit de définir à partir d'une carte suisse vide – toutes les régions susceptibles d'accueillir un dépôt en profondeur. Les aspects politiques ne doivent pas être déterminants, mais uniquement les aspects géologiques et de sécurité d'exploitation.

- 28 juin 2006: le Conseil fédéral estime que le stockage en Suisse de déchets hautement et moyennement radioactifs provenant de centrales nucléaires est possible, la Nagra en ayant apporté la preuve. La recherche de sites ne doit toutefois pas se limiter au Weinland zurichois.

- 28 septembre 2004: le conseiller fédéral Moritz Leuenberger demande d'examiner des alternatives au site de dépôt de Benken (ZH).

- 20 décembre 2002: après des études dans le Weinland zurichois, la Nagra déclare que l'argile à Opalinus de cette région convient pour un dépôt en profondeur. Elle recommande de se concentrer sur Benken (ZH).

- 1995/2002: les électeurs de Nidwald disent deux fois «non» aux projets de dépôt au Wellenberg.

- 1993/1994: après des investigations, la Nagra propose deux sites de stockage. Les déchets nucléaires de faible et de moyenne activité doivent être entreposés au Wellenberg (NW), les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue dans une couche de roche profonde sous Benken, dans le Weinland zurichois.

- 1988: le Conseil fédéral considère que la preuve est apportée que l'on peut gérer les déchets faiblement et moyennement radioactifs en Suisse. Sur la base de recherches effectuées par la Nagra dans les roches sédimentaires de l'Oberbauenstock (UR), il est considéré comme acquis que les déchets radioactifs de ce type peuvent être éliminés en toute sécurité en Suisse. La décision concernant les déchets hautement radioactifs sera prise ultérieurement.

- Années 1980: la Nagra procède à des forages en profondeur sur différents sites, afin d'obtenir des informations sur la structure géologique de la Suisse.

- 1972: les cinq exploitants des centrales nucléaires et la Confédération fondent la Société coopérative nationale pour le stockage de déchets radioactifs (Nagra). Elle a pour but, en tant qu'organisation d'entraide des partenaires, la construction et l'exploitation d'entrepôts pour déchets radioactifs et des installations nécessaires à cet effet.

La suite des événements

D'ici le printemps 2025: les services compétents de la Confédération vérifieront si tous les documents exigés par la loi ont été remis avec la demande d'autorisation générale. Ce n'est que lorsque les documents seront complets que les demandes d'autorisation générales seront publiées. A partir de ce moment commencera alors l'examen approfondi du contenu des demandes par les autorités.

Probablement en 2029: le Conseil fédéral décide du site. Le Conseil national et le Conseil des Etat devront ensuite se prononcer, vraisemblablement l'année suivante.

Probablement en 2031: si un référendum est lancé contre la décision, le peuple devra s'exprimer.

Vers 2050: les premiers déchets de faible et de moyenne activité devraient pouvoir être stockés.

Vers 2060: la zone de stockage des déchets à haute activité devrait pouvoir être mise en service vers 2060.

2125: selon la Nagra, l'ensemble du dépôt devrait être fermé en 2125 et l'infrastructure en surface démantelée. A partir de ce moment, seul le dépôt souterrain subsisterait.

