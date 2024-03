blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

UKRAINE : Le Conseil national doit se prononcer mardi sur la création d'un fonds de reconstruction pour l'Ukraine. Le texte, issu de la commission des finances, demande que le fonds ne soit pas financé par l'actuel budget ordinaire de la coopération internationale afin d'éviter de réduire massivement l'aide urgente nécessaire à la population d'autres régions. Le montant devait, par exemple, pouvoir être comptabilisé à titre extraordinaire. Le Conseil fédéral ainsi qu'une minorité de la commission composée de l'UDC et du PLR sont opposés au texte.

PROCHE-ORIENT : Le soutien financier aux ONG actives au Proche-Orient sera à nouveau scruté de près mardi au Conseil national. La chambre du peuple débat d'une motion qui veut s'assurer que l'argent suisse ne peut pas être utilisé pour financer le terrorisme. En commission, la gauche et les Vert'libéraux s'y sont opposés.

MATERIEL DE GUERRE : Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) publie mardi ses statistiques sur les exportations de matériels de guerre pendant l'année 2023. En raison du contexte géopolitique actuel, ces informations seront scrutées avec attention.

ÉTATS-UNIS : Aux Etats-Unis se déroule mardi le Super Tuesday, le rendez-vous incontournable de la politique américaine, lors duquel 15 Etats organisent simultanément leurs élections primaires pour la présidentielle. Du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l'Alaska à l'Alabama, des millions d'Américains sont appelés aux urnes pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain à l'élection présidentielle de novembre. L'ancien président américain Donald Trump et son successeur à la Maison-Blanche Joe Biden devraient logiquement l'emporter, avant d'être désignés officiellement cet été par leur parti.

FOOTBALL : Les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions de football seront connus mardi soir. Le Paris Saint-Germain va devoir faire fi des tensions entre son joueur vedette Kylian Mbappé et son entraîneur Luis Enrique au moment d'affronter la Real Sociedad à San Sebastián. Vainqueurs 2-0 au parc des Princes le 14 février, le PSG dispose toutefois d'un matelas confortable. Le Bayern Munich devra dans le même temps renverser un score déficitaire. Les Bavarois, qui jouent leur saison dans cette compétition, s'étaient inclinés 1-0 à l'aller à Rome face à la Lazio.

Vu dans la presse

RETRAITES : Cosignataire de la lettre d'anciens conseillers fédéraux appelant à rejeter l'initiative sur la 13e rente AVS, Adolf Ogi dit regretter son geste mardi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. «Avec le recul, on peut dire que la lettre était une erreur. Je suis désolé», ajoute l'ancien conseiller fédéral bernois, précisant qu'il s'en est rapidement rendu compte en raison des nombreux courriers reçus très négatifs et anonymes. L'ex-ministre UDC explique avoir participé à l'action par solidarité et soutien au Conseil fédéral et au Parlement. Mais «le peuple et les cantons ont accepté la 13e rente AVS et il n'y a rien à redire à cette décision», lâche-t-il.

PROCHE-ORIENT : Les murs de quatre offices de l'assureur AXA au moins ont été recouverts de tags et de jets de peinture dans la nuit de dimanche à lundi à Genève par un collectif pro-Palestine, rapporte mardi la Tribune de Genève. Des affiches ont également été placardées sur les vitres et portes d'entrée. Elles accusent l'assureur «de soutenir le génocide à Gaza» via des investissements en Israël, notamment. Les faits ont été revendiqués sur le site de luttes contestataires Renverse.co. Les auteurs n'ont pas encore été appréhendés, mais une enquête est en cours, a indiqué la police dans le journal.

ASILE : La Confédération a pris diverses mesures pour diminuer les tensions au centre fédéral d'accueil de requérants d'asile de Boudry (NE), assure mardi dans ArcInfo la porte-parole du secrétariat d'État aux migrations (SEM), Anne Césard. «Nous avons renforcé la sécurité, engagé des médiateurs socioculturels et des aumôniers musulmans», ajoute-t-elle. Le canton de Neuchâtel a menacé de résilier de manière anticipée la convention qui le relie avec la Confédération en lien avec le centre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1989) : naissance de l'acteur américain Jake Lloyd. Il s'est fait connaître à l'âge de sept ans en jouant le fils d'Arnold Schwarzenegger dans «La Course au jouet». Il a également interprété Anakin Skywalker enfant dans le premier épisode de la saga Star Wars, «La menace fantôme».

- Il y a 50 ans (1974) : naissance l'actrice américaine Eva Mendes ("Hitch, expert en séduction», «Ghost Rider").

- Il y a 80 ans (1944) : naissance de la philosophe, écrivaine et féministe française Elisabeth Badinter ("XY – de l'identité masculine», «L'un est un autre», «L'amour en plus").

- Il y a 95 ans (1929) : décès de l'inventeur américain David Dunbar Buick. Il a notamment inventé l'arroseur automatique et une méthode pour faire adhérer l'émail de porcelaine sur l'acier trempé. En 1902, il fonde la marque de voiture qui porte son nom et qui appartient aujourd'hui au groupe General Motors.

Le dicton du jour

«À la Saint-Adrien, froidure ne gèle que les nains».

