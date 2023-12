Tout ce qui va coûter plus cher en 2024

Qu'il s'agisse des loyers, des primes d'assurance maladie, du billet de train ou de l'électricité, la vie en Suisse va encore augmenter l'année prochaine. Voici un aperçu de ce à quoi l'on peu s'attendre.

De nombreuses personnes devront probablement gérer leur argent avec parcimonie en 2024. (Image symbolique) Keystone

L'augmentation des primes d'assurance maladie, les coûts du logement et la prévoyance vieillesse: tous ces thèmes font partie des plus grandes préoccupations de la population suisse, comme l'a montré le baromètre des préoccupations du Credit Suisse.

Au fond, il s'agit toujours de savoir si l'on va avoir suffisamment d'argent. Et en 2024, la vie sera encore plus chère. Il y a d'abord la TVA : à partir du 1er janvier 2024, les nouveaux taux d'imposition seront appliqués et ils seront plus élevés.

Les nouveaux taux de TVA à partir de 2024 Le taux normal passe de 7,7 à 8,1%.

Le taux réduit, par exemple pour les denrées alimentaires, passe de 2,5 à 2,6%.

Le taux spécial pour l'hébergement passe de 3,7 à 3,8%. Montre plus

La responsabilité de cette hausse incombe aux électeurs: en automne 2022, ils ont dit oui à 55% à cette augmentation de la TVA afin d'assurer le financement de l'AVS. Le projet avait alors été soumis aux urnes en même temps que le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, qui avait toutefois fait l'objet d'un vote séparé.

La Confédération estime que le relèvement de la TVA apportera à l'AVS des recettes supplémentaires d'environ 12,4 milliards de francs d'ici 2032. Les conséquences financières pour les individus sont supportables au quotidien, a-t-on précisé.

Primes d'assurance maladie : 8,7% plus chères

La TVA n'est pas la seule chose qui va coûter plus cher. Les primes d'assurance maladie continueront d'augmenter en 2024, de 8,7% en moyenne. Les assurés devront débourser 359,50 francs pour leur prime mensuelle moyenne, même s'il existe de fortes disparités cantonales.

Loyers: jusqu'à 3% plus chers

A cela s'ajoutent les loyers, car là aussi, la prochaine hausse des prix se profile. En décembre, l'Office fédéral du logement a de nouveau augmenté le taux d'intérêt de référence - de 1,50 à 1,75 pour cent. Cela permet aux bailleurs d'augmenter leur loyer jusqu'à 3 %.

Pour les baux de longue durée, il faut toutefois que les baisses précédentes aient également été répercutées. En outre, les bailleurs peuvent également répercuter sur les locataires 40 % du renchérissement accumulé ainsi que les «augmentations générales des coûts».

La première date possible pour adapter le loyer est le 1er avril 2024. L'Association suisse des locataires conseille aux personnes concernées d'examiner une augmentation de loyer. Il existe à cet effet un calculateur en ligne.

En cas de doute, les locataires ne devraient toutefois pas attendre longtemps avant de s'adresser à l'autorité de conciliation compétente, conseille l'association. Car le délai de contestation de l'augmentation de loyer expire après 30 jours.

Le Conseil fédéral est conscient que la hausse des loyers représente une charge financière importante pour de nombreuses personnes. Le gouvernement entend donc prendre des mesures réalisables à court terme pour atténuer cette hausse, comme il l'a récemment annoncé. On ne sait toutefois rien de plus précis pour l'heure.

Electricité: 18% plus chère

L'électricité sera également plus chère. Selon les données de la Commission fédérale de l'électricité (Elcom), la hausse des prix sera en moyenne de 18%. Pour un ménage moyen, cela représente un surcoût de 222 francs sur l'ensemble de l'année. La principale raison invoquée par le secteur est la crise énergétique déclenchée en 2022 par la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.

Mais les prix de l'électricité varient fortement d'une commune à l'autre. La Fondation pour la protection des consommateurs critique le fait que les prix augmentent encore une fois pour les habitants du pays, mais que les grands fournisseurs d'électricité font de gros bénéfices. Dans une lettre ouverte, la protection des consommateurs a appelé le conseiller fédéral et ministre de l'énergie Albert Rösti à soulager financièrement les ménages privés. La réponse de Rösti ne lui a toutefois pas amené satisfaction.

Tarifs postaux : 10 centimes de plus par lettre, 1,50 franc par paquet

La Poste augmentera également ses prix au 1er janvier 2024: les lettres envoyées en courrier A et B coûteront 10 centimes de plus. Une lettre standard en courrier A coûtera donc bientôt 1,20 franc, et 1 franc en courrier B.

Les prix des colis seront aussi revus à la hausse: un paquet jusqu'à 2 kilos coûte désormais 8,50 francs en courrier B (contre 7 francs auparavant) et 10,50 francs en courrier A (contre 9 francs auparavant). La Poste a communiqué qu'elle s'était mise d'accord avec le Surveillant des prix sur cette augmentation de tarifs.

Transports publics: 3,7% plus chers

Les personnes qui voyagent en transports publics ou qui doivent prolonger leur abonnement devront également mettre la main à la poche en 2024. Les prix ont été augmentés lors du changement d'horaire du 10 décembre.

En moyenne, les prix augmentent de 3,7%, avec des différences entre les différents produits. Un AG de 2e classe pour adultes coûte désormais environ 3995 francs au lieu de 3860 francs (+3,5%), prolonger un demi-tarif coûte 170 francs au lieu de 165 francs (+3%).

La carte journalière pour la 2e classe passe de 75 à 78 francs (+4%). L'AG pour la 1ère classe coûte désormais 6520 francs au lieu de 6300 francs (+3,5%). La majoration est particulièrement élevée pour les seniors : Leur abonnement général de 2e classe coûte désormais 3040 francs au lieu de 2880 francs. C'est 5,6% plus cher.

Peut-être une consolation: à l'origine, on s'attendait même à une hausse de prix encore plus importante, qui aurait été de 4,3% en moyenne, tous produits confondus.

Et: il existe de nouvelles cartes d'épargne que l'association Alliance Swisspass a présentées la semaine dernière. Cela vaut donc la peine de faire des calculs et de comparer.

Café: jusqu'à 15% plus cher

Même un café au bistrot devient un plaisir plus cher. Ainsi, en 2023, un café crème coûtait en moyenne 4,49 francs en Suisse alémanique, soit 10 centimes ou 3 % de plus que l'année précédente. Un nouveau prix record a ainsi été atteint, a fait savoir l'association CafetierSuisse. Mais l'année prochaine, il faudra s'attendre à une nouvelle hausse - probablement de 5 à 15%.