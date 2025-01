Un nouveau président pour les jeunesses vaudoises

La Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), réunie en assemblée générale dimanche à Savigny, a élu un nouveau président. Daniel Turin succède à Lucie Theurillat, qui occupait ce poste depuis 2022.

Keystone-SDA, gsi, ats ATS

«C'est un honneur que la Fédé m'ait accordé cette confiance», a réagi le citoyen de Gilly, âgé de 28 ans, auprès de Keystone-ATS. «Enfin, ils n'avaient pas le choix», a-t-il ajouté, le sourire dans la voix. Le chargé de mission à la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion d'Yverdon était en effet le seul candidat à ce poste.

Ancien de la jeunesse de Gilly, qu'il avait rejointe en 2013, Daniel Turin était vice-président de la FVJC depuis 2022. Parmi les projets qu'il entend mener à son nouveau poste, il mentionne «l'accessibilité des places de fête pour les personnes à mobilité réduite» et la «durabilité». Il entend aussi «donner plus la parole aux jeunesses», notamment par le biais de sondages, afin de «récolter des informations très utiles pour développer les axes du futur».

Succès et défis

L'Assemblée Générale des FVJC, 105e du nom, s'est déroulée en présence de Vassilis Venizelos, Conseiller d’Etat en charge du département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, ainsi que du Président du Grand Conseil Jean‐François Thuillard. Des représentants de Prométerre ainsi que de la Fête fédérale de gymnastique à Lausanne étaient également présents.

La rencontre a aussi été l'occasion de dresser le bilan des activités de l'année 2024. Les plus marquantes ont été «les Rencontres à RMC et la Cantonale FVJC à Givrins, véritables vitrines du dynamisme et de l’esprit fédéré», ont écrit les organisateurs dimanche dans un communiqué.

En revanche, la future «Maison de la Fédé» dans l'ancienne laiterie de Daillens a amené son lot de «défis», puisque son achèvement, initialement prévu pour 2024, a dû être reporté à mai 2025, ont-ils ajouté. Les différentes manifestations cantonales ont également été attribuées à cette occasion.

200 membres et 4 Girons

Fondée en 1921, la FVJC compte environ 200 jeunesses membres, réparties en quatre régions appelées Girons. Elle comptabilise quelque 4200 membres actifs, et presque autant de membres individuels (des anciens ou des membres n'ayant jamais fait partie d'une jeunesse).

L'été dernier, la «Cantonale» de la FVJC – son principal rendez-vous qui a lieu tous les cinq ans – avait vu 120'000 personnes affluer à Givrins durant les 19 jours de rencontres sportives et festives.