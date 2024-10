Une personne sur trois veut changer de caisse - la CPT grande perdante

Une nouvelle enquête de Deloitte le montre: plus de la moitié de la population envisage de changer de caisse maladie ou de l'adapter. La CPT est la grande perdante.

L'année prochaine, les primes d'assurance maladie augmenteront en moyenne de six pour cent. Cela conduit désormais de nombreuses personnes à vouloir changer de caisse maladie. KEYSTONE

Lea Oetiker

L'année prochaine, les primes d'assurance maladie augmenteront en moyenne de six pour cent. Cela conduit maintenant de nombreuses personnes à vouloir changer de caisse maladie. Ils ont encore jusqu'au 30 novembre pour le faire.

Plus de la moitié de la population envisage un changement ou une adaptation, c'est en tout cas ce que montre une nouvelle enquête du cabinet de conseil Deloitte. Concrètement, 34% envisagent d'aller vers une autre caisse. D'autres 20% envisagent d'optimiser leur modèle d'assurance ou leur franchise.

Telles sont les intentions d'action. Mais tous ne les mettront pas effectivement en œuvre. Deloitte s'attend néanmoins à un taux de changement de 8 à 12%. En chiffres, cela signifie que 700 000 à 1,1 million de personnes devraient donc changer d'assurance maladie obligatoire.

La caisse unique est de plus en plus appréciée

Selon le sondage, 70 % des Suisses sont en outre favorables à un changement de système et approuveraient une caisse unique. Cela indique que les gens espèrent en premier lieu que les primes d'une caisse unique seront basses. Ces attentes seraient exagérées, car les frais administratifs des caisses maladie représenteraient en moyenne cinq pour cent des primes. Selon le communiqué, même une caisse unique très efficace ne pourrait réduire les primes que de manière marginale.

Néanmoins, 75% des personnes interrogées se disent «satisfaites» ou «très satisfaites» de leur caisse maladie.

La CPT n'est plus leader en matière de prix qu'en Appenzell Rhodes-Extérieures

Les assurés des caisses Assura, Concordia et CPT changent souvent d'assurance. Cela pourrait être lié aux primes attrayantes que ces caisses ont proposées ces dernières années. De nombreux clients attentifs aux prix ont été attirés par cela, mais sont également prêts à changer à nouveau s'ils trouvent une meilleure offre ailleurs.

Selon l'enquête, Concordia fait partie des trois prestataires les moins chers dans près de la moitié des régions de primes. Helsana, Sanitas, Sympany et ÖKK pourraient également profiter de la situation actuelle.

La CPT se trouve toutefois cette fois-ci du côté des perdants. La caisse-maladie n'est plus leader en termes de prix qu'en Appenzell Rhodes-Extérieures et a vu sa position se détériorer dans deux tiers des régions. Le Groupe Mutuel et la CSS, les plus grandes caisses-maladie de Suisse, pourraient également perdre des parts de marché.

Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les caisses maladie ? «Celles-ci doivent maintenant s'efforcer de conserver leurs clients», explique Marcel Thom, directeur d'étude chez Deloitte. Il y a plusieurs possibilités pour cela :« Par exemple, par la publicité ou en faisant en sorte que les caisses soient plus conviviales, afin que les assurés remarquent que la caisse s'occupe d'eux». Mais cela aurait dû être fait il y a des mois ou des années, et pas seulement maintenant à court terme.

«Le montant que vous allez dépenser est individuel»

Le montant que vous allez y consacrer est individuel. Mais de nombreux espaces publicitaires sont déjà réservés longtemps à l'avance. Il n'y aura donc plus autant de disponibilités. Sauf pour le numérique. Mais les surfaces publicitaires plus larges sont déjà réservées.

Il est certain que l'intensité doit être gérée maintenant. Nous ressentirons aussi les effets de la publicité supplémentaire. Mais en fin de compte, c'est aussi une question de budget.

Il a été démontré que de nombreuses caisses n'ont pas une bonne solvabilité ou ont une solvabilité insuffisante. Si la solvabilité est insuffisante, on ne peut pas non plus se développer autant. Il faut donc être très prudent avec la croissance.