Le nombre de personnes touchées par des infections des voies respiratoires augmente de plus en plus en Suisse. La faute principalement au coronavirus qui fait des ravages en ce moment.

Le nombre de consultations avec suspicion de Covid augmente en Suisse ces derniers temps (image d’illustration). KEYSTONE

Les infections des voies respiratoires ont augmenté en Suisse la semaine dernière. Alors que les cas de grippe ont stagné par rapport à la semaine précédente, le nombre de consultations avec suspicion de Covid augmente, selon le portail d'information de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les consultations ambulatoires pour une infection respiratoire aiguë montrent une tendance à la hausse par rapport aux deux semaines précédentes. Dans ces cas, selon l'OFSP, le SARS-CoV-2 est actuellement le plus souvent détecté, suivi par les rhinovirus et d'autres virus respiratoires.

Dans le cadre de la surveillance génomique, les sous-variants XBB sont le plus souvent détectés chez les patients Covid-19 hospitalisés.

La semaine dernière, le nombre de consultations ambulatoires avec suspicion de Covid pour 100'000 habitants était de 136 cas dans toute la Suisse. Ce chiffre était le plus élevé dans les Grisons et au Tessin avec 365 cas pour 100'000 habitants. A l’inverse, il était le plus bas dans les cantons de Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwyz, Uri et Zoug avec à peine 8 cas pour 100'000 habitants.

Par contre, le taux de consultation pour les maladies semblables à la grippe est resté stable par rapport à la semaine précédente.