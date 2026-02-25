  1. Clients Privés
Sondages Vers un non sur la SSR, suspense sur l'imposition individuelle

ATS

25.2.2026 - 06:01

Les Suisses diraient non à l'initiative visant à réduire le montant de la redevance radio-tv à 200 francs, selon deux sondages de la SSR ainsi que de Tamedia et «20 Minuten» publiés mercredi. Le oui l'emporterait de peu pour la loi sur l'imposition individuelle.

Le non à l'initaitive sur la SSR a gagné du terrain (photo prétexte).
Le non à l'initaitive sur la SSR a gagné du terrain (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

25.02.2026, 06:01

25.02.2026, 07:14

Selon le sondage de la SSR, 54% des votants se prononcent contre l'initiative sur la SSR contre 44% de oui. Seuls 2% des sondés sont indécis. Le sondage de Tamedia et «20 Minuten» prévoit lui 57% de non contre 42% de oui.

Le vote devrait également être serré concernant la loi sur l'imposition individuelle. Cette dernière serait acceptée par 53% des sondés contre 44% de refus, selon Tamedia et «20 Minuten». De son côté, la SSR fait part de 52% de oui (35% absolument pour et 17% plutôt pour) contre 44% de non (33% absolument contre et 11% plutôt contre) et 4% d'indécis.

L'initiative pour l'argent liquide et le contre-projet devraient tous deux passer la rampe, avec un avantage pour l'initiative. Un non clair se profile en revanche pour l'initiative pour un fonds climat.

«200 francs, ça suffit». Le Conseil d'Etat vaudois opposé à l'initiative redevance

«200 francs, ça suffit»Le Conseil d'Etat vaudois opposé à l'initiative redevance

