Les Suisses diraient non à l'initiative visant à réduire le montant de la redevance radio-tv à 200 francs, selon deux sondages de la SSR ainsi que de Tamedia et «20 Minuten» publiés mercredi. Le oui l'emporterait de peu pour la loi sur l'imposition individuelle.

Le non à l'initaitive sur la SSR a gagné du terrain (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Selon le sondage de la SSR, 54% des votants se prononcent contre l'initiative sur la SSR contre 44% de oui. Seuls 2% des sondés sont indécis. Le sondage de Tamedia et «20 Minuten» prévoit lui 57% de non contre 42% de oui.

Le vote devrait également être serré concernant la loi sur l'imposition individuelle. Cette dernière serait acceptée par 53% des sondés contre 44% de refus, selon Tamedia et «20 Minuten». De son côté, la SSR fait part de 52% de oui (35% absolument pour et 17% plutôt pour) contre 44% de non (33% absolument contre et 11% plutôt contre) et 4% d'indécis.

L'initiative pour l'argent liquide et le contre-projet devraient tous deux passer la rampe, avec un avantage pour l'initiative. Un non clair se profile en revanche pour l'initiative pour un fonds climat.