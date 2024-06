Viande gaspillée : Coop lance un projet pilote

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Coop veut intervenir pour diminuer le gaspillage des aliments. ats

Les points forts du jour:

LIBRE-CIRCULATION DES PERSONNES : On connaîtra les dernières répercussions de la libre circulation des personnes sur le marché du travail suisse et les prestations sociales: le Seco organise une conférence de presse pour la publication du 20e rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE.

2E PILIER : La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider donne une conférence de presse sur la réforme du 2e pilier, en votation le 22 septembre après avoir été attaquée en référendum par la gauche et les syndicats. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) aura présenté le projet au préalable à 08h30

FOOTBALL : Tenante du titre, l'Italie est en danger avant la dernière journée du groupe B de l'Euro lundi dès 21h. Avec 3 points à son compteur en deux matches, la Squadra Azzurra se doit d'obtenir un résultat face à une équipe de Croatie qui n'a d'autre choix que de s'imposer pour espérer atteindre les 8es de finale. Les Croates doivent pour l'heure se contenter d'un point, décroché face à l'Albanie. Assurée de terminer en tête de cette poule avec ses 6 points, l'Espagne voudra dans le même temps poursuivre son sans-faute face à des Albanais qui rêvent quant à eux d'exploit.

Vu dans la presse

ALIMENTATION : Un tiers des aliments finissent à la poubelle au cours de leur trajet du champ ou de l'étable vers l'assiette. Une grande partie de la viande n'est pas non plus consommée, rapportent les journaux alémaniques de CH Media. 23% de la volaille, 25% de la viande de porc et 30% de la viande de bœuf sont jetées. Coop veut intervenir. Les produits de viande fraîche seront désormais congelés le jour de la date limite de consommation, puis proposés à un prix réduit de 50 % pendant 90 jours supplémentaires. Le projet pilote débute ce lundi dans 16 magasins de la région de Bâle et des cantons d'Argovie et de Soleure.

HOPITAUX : Le conseiller national Benjamin Roduit (Le Centre/VS) propose de recycler outils et équipements médicaux, rapportent la Tribune de Genève et le 24Heures. Il a ainsi déposé jeudi dernier une motion pour recycler ces dispositifs médicaux. Son texte a pour titre «Halte au gaspillage du matériel médical». Il demande au Conseil fédéral de trouver des solutions concernant les outils utilisés en chirurgie, ainsi que les cannes, béquilles ou attelles. Cette mesure pourrait influencer les coûts de la santé.

Aujourd'hui, c'est :

Comme chaque 24 juin, c'est aujourd'hui la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Les femmes participent à la diplomatie depuis des siècles, mais leur contribution a souvent été négligée. Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et, par conséquent, la moitié de son potentiel. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/women-in-diplomacy-day

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994) : Démarrage de la chaîne de télévision LCI (La Chaîne Info) lancée par TF1.

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance en URSS de l'écrivain allemand Eugen Ruge ("Quand la lumière décline. Roman d'une famille").

- Il y a 75 ans (1949) : Naissance du musicien britannique John Illsley, cofondateur et bassiste du groupe Dire Straits.

- Il y a 75 ans (1949) : Naissance de la terroriste allemande Brigitte Mohnhaupt, membre de la Fraction armée rouge (RAF). Arrêtée en 1982, elle est condamnée trois ans plus tard à la réclusion criminelle à perpétuité pour neuf assassinats, dont celui en 1977 du patron des patrons allemands Hanns-Martin Schleyer, ainsi que pour plusieurs tentatives d'assassinats. Elle a été libérée le 25 mars 2007.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance du guitariste britannique Jeff Beck ("There and Back», «Flash"), ancien membre du groupe The Yardbirds.

- Il y a 85 ans (1939) : Naissance de l'artiste conceptuel allemand HA Schult, connu principalement pour ses performances artistiques et ses objets réalisés plus particulièrement avec des ordures.

- Il y a 90 ans (1934) : Naissance de l'auteur-compositeur-interprète québécois Jean-Pierre Ferland, auteur notamment du titre «Je reviens chez nous». Il est décédé le 27 avril dernier.

- Il y a 100 ans (1924) : Naissance de l'ancien conseiller fédéral PDC Kurt Furgler (1972-1986). M. Furgler est considéré comme le «père du canton du Jura» et de la «Lex Furgler» qui limitait la vente d'immeubles aux étrangers. Il est décédé le 23 juillet 2008.

Le dicton du jour

La nuit de Saint-Jean, est la plus courte de l'an

