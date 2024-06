(ETX Daily Up) – La mer, le soleil, et le sable fin sont des incontournables pour les vacances d'été, mais certaines destinations offrent un catalogue d'activités davantage propice au bien-être et à la relaxation. Loin du tumulte touristique. C'est notamment le cas de la Scandinavie dont les bienfaits des bains glacés ne sont plus à prouver, ou de certaines retraites réalisées en pleine nature. Voici trois activités hors des sentiers battus pensées pour relâcher complètement la pression pendant les vacances.

En Norvège, les bains glacés sont réputés pour être bénéfiques pour le bien-être, et plus largement pour la santé mentale. cookelma / Getty Images

Relax

Cette année a été plus difficile que les autres? Vous éprouvez le besoin de souffler, vraiment, loin de la foule des grandes villes et des stations balnéaires touristiques? Il existe des destinations, et plus particulièrement des activités, susceptibles d'accroître les effets bénéfiques des vacances, et c'est souvent la science qui le dit. En voici trois qui vous permettront de passer des vacances originales, sans jamais perdre de vue l'objectif principal: se relaxer et se ressourcer pour mieux aborder la rentrée.

L'eau glacée plutôt que la mer cristalline

Qui dit saison estivale, dit souvent mer à (au moins) 23 degrés. Mais si l'eau de mer offre de multiples bienfaits pour la peau, l'eau glacée agit, elle, sur différents aspects de la santé mentale. Il pourrait donc être bénéfique de jeter son dévolu sur les pays nordiques, dont la Norvège, où les bains glacés sont légion et leurs avantages reconnus. La preuve avec la désormais célèbre méthode Wim Hof, du nom de son inventeur, qui garantit «un état de bien-être et de plénitude absolu». Il s'agit plus précisément d'allier des exercices de respiration et de méditation à des bains glacés pour en accroître les bienfaits originels. Notons que de nombreuses études scientifiques ont attribué à l'eau froide, ou plus largement au froid, de nombreuses vertus, notamment pour le système immunitaire et le sommeil. Plus récemment encore, des chercheurs ont suggéré que les bains glacés permettaient également d'atténuer certains des symptômes de la ménopause. Direction l'Europe du Nord!

Une retraite tout en silence

Ne pas parler, et se concentrer sur soi-même, pendant quelques jours, parfois une semaine. C'est tout l'objet des retraites silencieuses qui ont explosé sur les réseaux sociaux en 2023. Une bonne façon de déconnecter complètement, et d'oublier votre quotidien à cent à l'heure le reste de l'année. Inspirées d'une technique bouddhiste ancestrale, la méditation Vipassana, synonyme d'introspection, les retraites silencieuses sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, et proposées à des tarifs similaires à ceux de vacances traditionnelles. Il s'agit spécifiquement de séjours dans des lieux calmes, sinon isolés, pendant lesquels le silence est d'or, et les téléphones et autres ordinateurs proscrits. L'objectif: se recentrer sur soi-même et redonner du sens à sa vie. Attention, il ne s'agit pas d'abandonner toute activité, les retraites silencieuses proposent souvent des loisirs en lien avec la méditation. Tout dépend de celle que vous choisirez.

Des vacances pour… dormir

Que vous privilégiiez la France ou l'étranger, il existe aujourd'hui des séjours entièrement dédiés au sommeil. L'idée peut prêter à sourire, mais ce type d'activités est de plus en plus plébiscité. La preuve avec le hashtag #sleeptourism qui a déjà généré plus de 50 millions de publications sur le réseau social chinois TikTok, ainsi que l'offre croissante de séjours axés sur le sommeil proposés par de nombreux établissements hôteliers. L'activité principale, on l'aura compris, demeure le repos – et dans des lits grand luxe, voire ultra high-tech s'il vous plaît – mais il s'agit également là encore de se laisser séduire par des activités destinées à se recentrer sur soi-même, comme la méditation, le yoga, ou encore les massages. Une bonne chose pour la population française adulte qui aurait perdu en moyenne entre 1h et 1h30 de sommeil en seulement 50 ans, d'après des données publiées par Santé publique France. Attention toutefois, contrairement aux expériences précédentes, ces séjours proposés à la mer ou dans des grandes villes sont réservés à une clientèle aisée.

