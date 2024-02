«Ce n’était pas facile de lire et d’entendre de telles choses»

Granit Xhaka surfe sur la vague du succès avec le Bayer Leverkusen, premier au classement de Bundesliga. Dans une interview exclusive accordée à blue Sport, le capitaine de l'équipe nationale évoque également sa relation avec Murat Yakin et le groupe de la Suisse lors du prochain Euro.

Granit Xhaka : «J’ai une super relation avec Murat Yakin» Le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, revient sur ses propos de l'automne passé, où il avait critiqué l'organisation de l'équipe nationale, et évoque sa relation avec le sélectionneur Murat Yakin. 28.02.2024

Au début de la campagne pour l’Euro, Granit Xhaka s'était fixé un objectif de dix victoires en dix matches de qualification. Cependant, le résultat final a été bien différent : quatre victoires, cinq nuls et une défaite.

La Suisse a tout juste réussi à se qualifier, en terminant à la deuxième place de son groupe. «Bien sûr, ce n'était pas la performance à laquelle nous nous attendions. Dans tous les cas, nous devons faire mieux, sinon ce sera très difficile en Allemagne», a déclaré Xhaka dans une interview accordée à blue Sport.

Au lieu d'enchaîner les succès dans un groupe de qualification apparemment facile, la Nati a vécu plusieurs moments turbulents. Le sujet le plus sensible ? La relation prétendument conflictuelle entre le capitaine et l'entraîneur Murat Yakin.

Cependant, ces rumeurs étaient totalement infondées, affirme le recordman de sélections sous le maillot rouge à croix blanche : «Ce n'était pas facile d'entendre et de lire de telles choses. Bien sûr, on s'inquiète, mais j'ai une très bonne relation avec Murat. Depuis le premier jour.»

«Pas le meilleur moment»

Evidemment, il y a toujours de petites discussions au sein d'une équipe, même entre l'entraîneur et le capitaine, mais cela fait partie du football. «Notre relation est très bonne. Nous voulons seulement que la Nati réussisse», précise l’ancien joueur d’Arsenal.

Ses déclarations en septembre, après le décevant match nul 2-2 contre le Kosovo, avaient fait grand bruit, lorsqu’il avait dénoncé les mauvaises séances d’entraînement pendant la semaine avant la rencontre. Cela avait rapidement été interprété comme une critique à son entraîneur.

Cinq mois plus tard, le capitaine de l'équipe nationale est revenu sur ses paroles : «La semaine ne s'était pas déroulée comme nous l'espérions. Le moment où j'ai fait cette déclaration n'était peut-être pas le meilleur, juste après le match». Xhaka n'avait pas directement attaqué Yakin ou l'équipe. Son intention était plutôt de faire une déclaration forte, «pour que nous puissions rester concentrés et améliorer nos performances.»

«Un autre visage»

Pour le joueur de Leverkusen, il est clair que les performances avant le championnat d'Europe de l'été prochain doivent s'améliorer. «Nous voulons montrer un autre visage dès les matches amicaux du mois de mars», lance-t-il. Pour rappel, la Nati jouera contre le Danemark à Copenhague le 23 mars et affrontera l'Irlande à Dublin trois jours plus tard. Les derniers tests contre l'Estonie et l'Autriche suivront en juin, avant le début des choses sérieuses.

En Allemagne, l'équipe nationale affrontera l'Écosse, la Hongrie et le pays hôte. Le capitaine se réjouit de défier l’Allemagne. «Dans mon club, il y a des joueurs de la sélection allemande. Il y a eu des conversations et bien sûr des plaisanteries, des deux côtés», a encore dit le joueur de 31 ans. «Heureusement, nous jouons contre l'Allemagne en dernier. À ce moment-là, nous espérons être déjà qualifiés pour le prochain tour.»