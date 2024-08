Die grün-weiße Welt steht still: Die Werder-Familie trauert um Wilfried „Willi“ Lemke. 🕯️



Der frühere Manager und langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats ist am Montag im Alter von 77 Jahren in Bremen verstorben.



Ein Nachruf 👉https://t.co/m22GzGa0rd#Werder pic.twitter.com/0SN5O3jlLH